Settimana al FOCE: Kashmere, X-Mary, teatro e spettacoli per famiglie

Lo spazio artistico del Foce presenterà il concerto ad ingresso gratuito di Kashmere, considerato l’erede di Pino d’Angiò e vincitore della residenza musicale presso lo Studio Foce. Per la musica segnaliamo inoltre la serata esclusiva che riunirà sul palco Ruben e Michael Camillas, gli X-Mary, con il dj set di Auroro Borealo. A teatro sono previsti numerosi appuntamenti per adulti e bambini. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito foce.ch.

Musica

Giovedì 28 novembre, ore 21:30, si terrà il concerto finale della residenza musicale presso lo Studio Foce, che vedrà protagonista il giovane e talentuoso Kashmere. Con un repertorio già ricco e in costante evoluzione, Kashmere ha conquistato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori grazie a brani che spaziano dall’esordio con “James Brown” (2022) a singoli come “Chi ti crederà più” e “Ammille”, questi ultimi prodotti da THUFO, passando per “Ancora” e “Destinazione Offline” e arrivando fino al più recente “BAI BAI”. La sua carriera è stata costellata di traguardi, tra cui le finali di Area Sanremo 2022 e le finali europee del Tour Music Fest 2023 a San Marino. L’artista ha inoltre collaborato con il leggendario Pino D’Angiò, recentemente scomparso, che lo ha definito suo “erede musicale” e con il quale ha realizzato “Sali sul treno”, brano di lancio dell’album di D’Angiò, “The New Album”. In vista dell’estate 2024, Kashmere lancia il singolo “Paperina Qua Qua” come anticipazione dell’EP Funky Maestro, distribuito da Artist First e realizzato in collaborazione con il suo mentore musicale, Pino D’Angiò.

Pubblicato il 13 settembre 2024 in ricordo di Pino, Funky Maestro ha ottenuto ottime recensioni ed è stato inserito in numerose playlist editoriali sui principali servizi di musica streaming, dando un notevole impulso alla visibilità di Kashmere. Ingresso gratuito. Appuntamento, sabato 30 novembre dalle ore 21, con una serata esclusiva che riunisce in concerto i fratelli Ruben e Michael Camillas (rispettivamente chitarrista e batterista della band italiana I Camillas). Ospiti dell’evento anche gli X Mary, con oltre vent’anni di attività e centinaia di concerti in Italia e all’estero. Otto sono gli album incisi per la crema delle etichette indipendenti italiane. Gli X-Mary fanno punk, samba, bossa, pop, indie, electro, metal. Hanno condiviso il palco con Calcutta, Camillas, Pop X, Fine Before You Came e tanti altri ancora. Dal vivo i generi musicali vengono miscelati continuamente; alla base di tutto c’è una continua ricerca ed improvvisazione, che rende la loro musica immediata ed inclassificabile. Gli X-Mary festeggiano i 18 anni di uno dei loro primi dischi “A tavola con il principe” con una ristampa di un’elegantissima edizione in LP. In conclusione il DJ set di Auroro Borealo, che in consolle presenta una selezione incredibile di hit anni ’90 e duemila.

Prevendita online: biglietteria.ch.

Per il progetto Random allo Studio Foce, venerdì 29 novembre, alle ore 20:30, si terrà La Connessione, un evento che nasce dall’incontro tra il Ticino e Bologna, unendo diversi generi musicali e forme artistiche.

Musica elettronica, sonorità latine, cantautorato e arti visive si intrecciano per dar vita a una serata unica, dove la connessione tra gli artisti e il pubblico diventa il filo conduttore. Partecipano artisti ticinesi e bolognesi, legati da un’amicizia sincera e dal desiderio di condividere l’arte come momento di incontro e di valore. Prevendita online: eventim-light.com.

Teatro

La settimana al Teatro Foce si apre, lunedì 25 novembre alle ore 20:30 con lo spettacolo Alla luce del collettivo lediecilune. Un’opera che celebra la forza e la bellezza del parto naturale, esplorando la maternità come atto consapevole in contrapposizione alla medicalizzazione della nascita. Una riflessione corale portata in scena da sette donne e un uomo con esperienze reali di parto consapevole. Prevendita online: biglietteria.ch .

Mercoledì 27 novembre, alle ore 20:30, la compagnia Babilonia Teatri, vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia, propone Mulinobianco. Back to the Green Future. Soli sulla scena, due bambini parlano ad una platea di adulti: ci raccontano il loro punto di vista sul futuro del mondo, lanciano proclami e provocazioni. Prevendita online: luganolac.ch.

Il 29 e 30 novembre, ore 20:30, il Teatro Paravento presenta Ricucire con il filo della storia. Voci di donne per la pace. Sul palco, grandi figure femminili del passato come Jane Addams, Virginia Woolf, Rosa Luxemburg e Joyce Lussu prendono voce per raccontare la loro lotta per la pace. Ad affiancarle, una donna svizzera contemporanea, simbolo delle madri preoccupate per il futuro dei propri figli in un mondo segnato dai conflitti. Prevendita online: biglietteria.ch.

Teatro famiglie

Giovedì 28 novembre, alle ore 18:30 presso il Teatro Foce va in scena Uno pizzichillo di Guarattelle, uno spettacolo di burattini con Roberto Albin che riporta in vita la tradizione della “Guarattella” napoletana. Con Pulcinella come protagonista, tra scontri e trionfi, i piccoli spettatori saranno immersi in un mondo di mimica, musica e magia. Un momento interattivo invita i bambini a diventare parte dello spettacolo, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile. Consigliato a partire da 6 anni. Prevendita online: biglietteria.ch Il Teatro Pan presenta, domenica 1° dicembre alle ore 16:00, Una bellissima catastrofe uno spettacolo che porta i piccoli spettatori dentro un mondo inaspettato. I personaggi delle fiabe, stanchi di seguire il copione imposto, si ribellano ai finali tradizionali e prendono in mano il proprio destino. Prevendita online: luganolac.ch La stagione del FOCE è organizzata dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, in collaborazione con AIL, Swisslos – Repubblica e Cantone Ticino DECS e il media partner Tio/20minuti.