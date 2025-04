Un evento per sostenere la causa animale: intrattenimento, riflessione e solidarietà a Lugano

La Fondazione Hope for Animals è lieta di invitare alla cena di beneficenza “Dove l’amore si trasforma in azione: una serata per chi fa la differenza a favore degli animali”. L’evento si terrà il 16 aprile 2025 alle ore 19.00 presso l’Asilo Ciani a Lugano. Oltre a trascorrere una serata coinvolgente, si terrà anche un’asta per la raccolta fondi a sostegno della Fondazione, la quale si impegna quotidianamente a supportare rifugi, associazioni ed enti nazionali e internazionali nella loro missione di protezione e salvaguardia degli animali, oltre ad aiutare proprietari in difficoltà finanziarie con animali malati.

La serata sarà un’occasione per unire e sensibilizzare la comunità sulla causa animale e contribuire concretamente a un futuro migliore per queste anime indifese. Attraverso momenti di intrattenimento e riflessioni profonde, i partecipanti potranno vivere un’esperienza indimenticabile, all’insegna della solidarietà e dell’impegno.

Ospiti d’eccezione

La serata vedrà la partecipazione di illustri ospiti, che porteranno il loro contributo alla causa:

. Dott.ssa Christine Castellitto: Medico veterinario, cardiologa e chirurgo, la Dott.ssa Castellitto è una figura di spicco nel mondo della medicina veterinaria e della ricerca. Presidente dell’“HCM Research Project” e consigliere nazionale della LIMAV, condividerà la sua esperienza e il suo impegno per la salute e il benessere degli animali.

. Dott. Massimo Tettamanti: Chimico ambientale, criminologo forense e consulente scientifico, il Dott. Tettamanti è da sempre un fervente sostenitore delle cause animaliste e ambientaliste. Con una carriera dedicata alla difesa dell’ambiente e degli animali, porterà la sua esperienza e la sua passione alla serata.

. Daniele Er, Mentalista: Noto per le sue straordinarie capacità di lettura della mente e illusionismo, Daniele Er coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo emozionante e coinvolgente, unendo intrattenimento e magia per sostenere la causa animale.

Programma della serata

Benvenuto e aperitivo

Cena di beneficenza con menu vegano

Interventi degli ospiti: I benefici della relazione uomo – animale e le attività della Fondazione Hope for Animals

Spettacolo di mentalismo di Daniele Er: Un momento di intrattenimento unico e coinvolgente

Asta e raccolta fondi: Un’opportunità per contribuire concretamente alla causa

Come partecipare

Per informazioni e prenotazioni: www.swisshopeforanimals.ch o contattateci all’indirizzo email: info@swisshopeforanimals.ch.