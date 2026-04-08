Un arresto per droga nel Luganese

Il giro grosso di droghe pesanti che spalanca le pore del carcere. Il ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che lo scorso 2 aprile è stato arrestato un 40enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese.

L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina ed eroina. Le perquisizioni, sia personali sia nei locali in uso all’uomo, hanno permesso di rinvenire circa 200 grammi di cocaina, circa 60 grammi di eroina, alcuni grammi di hashish e marijuana, oggetti atti al confezionamento di stupefacenti, nonché alcune centinaia di franchi.

Al dispositivo ha collaborato il servizio antidroga della Polizia Città di Lugano. Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca.