Sport e inclusione: a Varese i campionati europei di basket sordi

Varese ospita i campionati della Dibf (Deaf International Basketball Federation) Eurocup, ovvero la massima competizione europea del basket sordi. A sfidarsi sono diverse squadre maschili e femminili d’Europa, con circa 160 atleti coinvolti. Sabato 16 novembre dalle 10 alle 18.00 al Palazzetto “Lino Oldrini” ci saranno le finali maschili e femminili, seguite dalle premiazioni.

«Varese è la città dello sport – sottolinea l’assessore allo sport Stefano Malerba – e quando la passione sportiva si unisce all’inclusione il risultato è straordinario, perché fa vivere con ancora maggiore intensità le emozioni che le sfide sportive sanno regalare. Lo abbiamo vissuto alcune settimane fa con i grandi risultati conseguiti alle Olimpiadi di Parigi da parte degli atleti della Polha, lo viviamo in questi giorni nell’impianto sportivo del Palazzetto dello Sport con gli atleti del basket».

La manifestazione è realizzata grazie all’impegno organizzativo del Gruppo Sportivo ENS Varese, associazione sportiva per atleti sordi attiva a livello nazionale e internazionale.

«E’ motivo di orgoglio per la nostra città poter ospitare le competizioni europee del basket sordi – aggiunge Luca Battistella, presidente della commissione Sport Varese –. La partecipazione degli atleti è un segno di quanto lo sport sia un potente strumento in grado di unire e ispirare forza e determinazione, per superare qualsiasi tipo di barriera».