Spunta lo striscione che annuncia la trasformazione di piazza Mercato a Busto Arsizio

Manca ormai poco all’avvio del cantiere che rivoluzionerà completamente l’area di piazzale dei Bersaglieri, primo tassello della rivoluzione urbana che investirà nei prossimi anni tutta l’area che va dall’attuale zona mercato fino all’incrocio tra via Monti e viale Magenta, comunemente nota come Area delle Nord.

In questi giorni è spuntato uno striscione con il logo Fili Urbani che annuncia l’avvio dei lavori che interesseranno l’edificio che un tempo ospitava la sede della Polizia Locale e prima ancora il dispensario per i farmaci contro la tubercolosi. La palazzina, da tempo abbandonata e in stato di degrado, sarà completamente recuperata e ristrutturata per ospitare il pre-Boost, che sarà poi completato con l’edificio denominato Boost dove troveranno spazio le sedi delle varie realtà che già da tempo hanno avviato una serie di azioni rivolte da un lato ai giovani (Informa-giovani) e ai lavoratori (Job Club e Job Cafè) e dall’altro agli anziani (Argento in-forma).

I due edifici, che si affacceranno sulla via Piemonte e avranno un aspetto sinuoso e moderno, saranno il cuore pulsante della nuova piazza Mercato e del vicino parco che andrà a sostituire i parcheggi attuali. Questo permetterà anche di deimpermeabilizzare un’area di 5 mila metri quadrati creando uno spazio-spugna per l’assorbimento delle acque di pioggia. Dal lato di via Muratori, invece, sorgerà un parcheggio multipiano che seguirà il bordo della piazza con 310 posti auto che serviranno a liberare spazi attualmente asfaltati a servizio della stazione di Ferrovie Nord. Attorno alla stazione (che verrà ristrutturata) e per tutta la lunghezza verrà realizzato un parco lineare con percorsi ciclabili e pedonali interni che cambieranno completamente il volto dell’area.

Le opere che verranno realizzate nel comparto dell’area mercato sono state finanziate con 22,8 milioni di euro dei quali quasi 6 milioni derivanti da fondi europei. Ora non resta che attendere l’avvio dei lavori in attesa che si concretizzi anche tutta la parte relativa alla stazione.