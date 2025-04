I SuperEroiAcrobatici in pediatria all’ospedale Busto Arsizio

Il Reparto di Pediatria dell’ospedale Busto Arsizio è stato protagonista di un evento speciale pensato per regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Nel primo pomeriggio di venerdì 11 aprile, dal tetto dell’edificio si sono calati alcuni tra i supereroi più amati: Batman, Wonder Woman, Spiderman, Ironman, Hulk e tanti altri, pronti a portare un messaggio di forza e coraggio a chi sta affrontando una sfida difficile. Dopo la spettacolare discesa, i supereroi sono entrati nei reparti per salutare i bambini, condividere sorrisi e portar loro piccoli doni.

A interpretare i personaggi i volontari dell’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, attiva su tutto il territorio nazionale con iniziative dedicate ai bambini ricoverati in strutture e ospedali.

Anna Marras, fondatrice dell’Associazione, ha spiegato così lo spirito dell’iniziativa: «Il nostro obiettivo è regalare un momento di serenità e meraviglia ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, amati e invincibili. La malattia è un nemico difficile, ma noi siamo qui per dire loro che non sono soli. Ogni discesa, ogni saluto, ogni abbraccio porta con sé un messaggio chiaro: “Tu sei un supereroe. E i veri supereroi non mollano mai”».

Anna Marras, che partecipa spesso in prima persona nei panni di Capitan Marvel, ha raccontato l’emozione che accompagna ogni incontro in reparto: «Vedere gli occhi dei bambini illuminarsi è qualcosa che non si può spiegare. È in quel momento che capiamo quanto sia potente quello che facciamo. La loro felicità è la nostra più grande ricompensa».

La dottoressa Simonetta Cherubini, Primario del reparto di Pediatria, ha ringraziato i Supereroi e la fondatrice dell’Associazione SEA per aver scelto di donare ai bambini ricoverati in reparto questi momenti di grande emozione con un’esperienza diversa, unica e inaspettata; «Ho atteso anche io con emozione di cogliere lo stupore che gli occhi dei bambini sanno manifestare, come ha anticipato Anna Marras; i Supereroi hanno fatto brillare anche gli occhi di noi adulti…sono Supereroi, possono fare tutto!».