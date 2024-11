Stì Beer Fest, per due weekend Cittiglio si traveste da Baviera

“In alto i boccali”: prende il via venerdì 8 la nuova edizione della Stì Beer Fest, la festa della birra in stile bavarese organizzata a Cittiglio (Stì, in dialetto) dal locale Gruppo Alpini negli del FeStìAmo Park, il parco delle feste adiacente alla stazione ferroviaria.

Per quattro serate e due fine settimana (venerdì 8 e sabato 9; venerdì 15 e sabato 16 novembre) la località valcuviana si “traveste” da Monaco di Baviera: l’evento è evidentemente ispirato all’Oktoberfest sia nel tipo di birra proposta, sia nel menu gastronomico, sia nella musica visto che sul palco, ogni sera, ci sarà The McChicken Show, la band che ha un repertorio specializzato tra musica bavarese, canti popolari e hit internazionali.

I McChicken non saranno gli unici a salire sul palco: ogni serata prevede un’apertura affidata – nell’ordine – a Monkey Scream (venerdì 8), Free and Plugged (sabato 9), Decanter (venerdì 15) e American College (sabato 16).

La birra spillata a Cittiglio sarà la Paulaner, una delle “sei sorelle” monacensi ammesse all’Oktoberfest originale. La cucina invece sfornerà piatti tipici – dai wurstel ai bretzel e tanto altro ancora – con la novità di quest’anno, la wienerschnitzel, ovvero la grande cotoletta impanata. Ogni sera l’orario di apertura è fissato alle ore 19 mentre i concerti termineranno a mezzanotte, dopo aver – altra caratteristica certa – ballato sulle panche in compagnia.