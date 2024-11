Stretta sul playmaker: Varese ci prova con Keifer Sykes

Sistemata la casella del pivot, con l’ingaggio ufficiale di Alex Tyus, la Openjobmetis prova ad accorciare i tempi per inserire anche un nuovo playmaker al posto dell’ormai milanese Nico Mannion.

Nei radar biancorossi è entrato un nome senza dubbio intrigante, quello di Keifer Sykes, regista già visto in Italia con le maglie di Avellino e Milano, con solidissima carriera in Europa e anche un’esperienza in NBA a Indiana oltre a quelle in G-League. Sykes, che era stato compagno di squadra di Scola all’Olimpia, non è l’unico nome sul taccuino biancorosso ma pare decisamente “caldo”.

Vedremo se la trattativa andrà in porto, ma di certo Sykes risponde a quell’identikit che era stato ipotizzato nei giorni scorsi, ovvero un giocatore americano ma esperto d’Europa, tutt’altro che una scommessa (così come avvenuto per Tyus). Il suo nome era già stato accostato a Varese un paio d’anni fa proprio per i rapporti con Scola ma a quel tempo era fuori portata dal punto di vista economico.

Sykes ha poco meno di 31 anni (li compie il 30 dicembre), si è formato all’università del Wisconsin (andò in doppia cifra per quattro anni consecutivi), è alto solo 1,80 ma dotato di indubbia classe. Ad Avellino – seconda tappa europea dopo Ankara – lasciò una impronta importante nella Serie A italiana segnando oltre 17 punti con il 40% da 3 e distribuendo 4 assist a partita. A Milano invece l’annata fu interrotta per la pandemia e il play giocò una dozzina di partite pur con buone cifre. Non c’è il due senza il tre? Lo vedremo nei prossimi giorni se la Openjobmetis riuscirà a chiudere la trattativa sfruttando – anche – “l’avanzo di cassa” derivante dall’operazione Mannion.