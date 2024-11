Openjobmetis: sotto canestro arriva il veterano Alex Tyus

Sarà un veterano dei parquet europei il rinforzo della Openjobmetis sotto canestro. La società biancorossa ha raggiunto un accordo con Alex Tyus, 36 anni e una carriera trascorsa con numerose stagioni in Eurolega dopo aver saggiato, da giovane, il campionato italiano.

Americano di Abilene, Texas, Tyus è alto 2,03 ma porta con sé un fisico possente al quale – soprattutto negli anni migliori – ha abbinato un atletismo importante. Cresciuto all’università della Florida, il pivot giocò a Cantù nella stagione 2012-13 per poi proseguire con maglie rilevanti: quelle del Maccabi, dell’Efes, del Galatasaray, di Kazan e – brevemente – del Real Madrid.

Le ultime fermate sono state in Turchia, al Pinar Karsiyaka, all’Asvel Villeurbanne in Francia, al Runa Mosca e all’Hapoel Gerusalemme nella scorsa stagione. Attualmente Tyus era free agent e questo ha agevolato la trattativa anche se, è presumibile, il giocatore non abbia il ritmo-partita nelle gambe. Varese ha però optato per un giocatore che desse sicurezze sul medio periodo piuttosto che effettuare un’altra scommessa.

Il lungo ha anche passaporto israeliano ma per schierarlo servirà comunque un visto per lavoratori extra-UE: il settimo sugli otto a disposizione del club con il passaggio all’assetto 6+6. Possibile che Tyus possa già giocare domenica prossima contro la Virtus (il tesseramento deve essere depositato entro le 12 di venerdì) anche se il banco di prova non sarà sicuramente dei più semplici.