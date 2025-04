“No Blood, No Foul, No Money” è il nuovo brano di Wolfeus

“No Blood, No Foul, No Money”, una canzone nata dopo un lungo periodo di stop dalla musica per il rapper varesino Wolfeus, che con sonorità anni novanta tipiche della cultura cestistica hip hop, racconta la sua passione, la pallacanestro, strizzando l’occhio alla comunità di Gazzada dove allena le giovanili di basket: “Alcune rime, soprattutto nella seconda strofa, costruiscono un piccolo dissing – racconta il cantante – Una critica alle società di pallacanestro che non trattano benissimo i più giovani, insegnandogli solo quanto pesi la sconfitta perché l’unico obiettivo deve essere la vittoria. In questo modo non li aiuti a crescere. I settori giovanili sono fatti per far crescere i ragazzi, insegnargli uno sport, migliorarsi, divertirsi, non solo per educare al successo, alla fame di vittoria, che non è sbagliata ma va contestualizzata, soprattutto per una questione di età”.

Barre crude che raccontano l’amore per uno sport con rime che si incastrano tra grandi nomi: il brano, prodotto da Promo L’inverso, ha visto la collaborazione di Matteo Mina, Lil Mine Art, giocatore interregionale in serie B che ha lavorato alle grafiche e il GoldenEye Studio di Cesano Maderno.

“Tornare a fare musica significa tanto – conclude – Prima scrivevo, ma facevo qualcosa che sentivo non rispecchiarmi davvero. Finalmente con questa canzone posso dire che il risultato del mio lavoro è qualcosa di davvero bello e davvero mio”.