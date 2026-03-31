L’Insubria per Giulio Regeni: una giornata dedicata alla libertà di ricerca

Anche l’Università dell’Insubria risponde all’appello della senatrice a vita Elena Cattaneo. Il prossimo 7 maggio, l’aula magna di via Ravasi a Varese diventerà uno dei 76 palcoscenici accademici italiani impegnati nel ciclo di eventi «Le università per Giulio Regeni», un’iniziativa nazionale nata per onorare la memoria del ricercatore friulano a dieci anni dalla sua scomparsa in Egitto.

Il documentario e il messaggio della famiglia

La mattinata (ore 9.30-12.30) si aprirà con i saluti della rettrice Maria Pierro e la proiezione del documentario «Giulio Regeni – Tutto il male del mondo». La pellicola, prodotta da Fandango e Ganesh Produzioni per la regia di Simone Manetti, ripercorre la figura di Giulio non solo come vittima, ma come studioso integerrimo.

A dare ulteriore forza all’evento sarà un videomessaggio di Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, che hanno sottolineato l’importanza di proteggere chi fa ricerca: «Siamo grati per questo coinvolgimento che tocca professori, studenti e dottorandi. Dal documentario emerge la violazione dei diritti compiuta su di lui, ma anche la sua passione per lo studio».

Il dibattito: «Non c’è ricerca senza libertà»

Dopo la proiezione, il focus si sposterà sul valore civile della scienza. Sotto il coordinamento di Loredano Pollegioni, delegato per la ricerca, e la moderazione di Giorgio Grasso, si terrà una tavola rotonda che analizzerà il nesso inscindibile tra democrazia e libertà accademica.

Quattro i punti di vista che si confronteranno:

Edoardo Mauriello (vicepresidente Consiglio Studenti) parlerà della prospettiva delle nuove generazioni;

Giorgio Grasso analizzerà la libertà di ricerca nel quadro della Costituzione;

Loredano Pollegioni approfondirà il rigore del metodo scientifico;

Mauro Fasano (Scuola di Dottorato) illustrerà il ruolo cruciale dei dottorandi, per i quali Regeni rappresenta un riferimento professionale e umano.

Un movimento di 15mila persone

L’iniziativa varesina si inserisce in un percorso più ampio che coinvolgerà circa 15mila persone tra aprile e maggio in tutta Italia. «Giulio continua a vivere attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore della libertà», ha ricordato la senatrice Cattaneo presentando l’evento in Senato.

All’Insubria, il percorso di sensibilizzazione vede protagonisti anche gli studenti dei corsi di Comunicazione, impegnati a diffondere il messaggio attraverso l’hashtag ufficiale #UniversitàperGiulio. L’incontro è aperto non solo alla comunità accademica, ma a tutta la cittadinanza, per ribadire che la ricerca è un bene comune che va difeso da ogni forma di prevaricazione.