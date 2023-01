Varese ricorda Giulio Regeni a 7 anni dalla scomparsa

A Varese, via Bernardino Luini si è tinta di giallo e ha ospitato nella serata di oggi, mercoledì 25 gennaio, il presidio organizzato in memoria di Giulio Regeni. dall’Associazione “Verità Per Giulio Regeni”.

Proprio oggi, infatti, ricorre il settimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 25 gennaio 2016.

Il presidio si è tenuto dalle 19.15 alle 19.41, orario dell’ultima telefonata registrata di Regeni prima della sua scomparsa.

Presenti all’incontro insieme a tanti varesini, il consigliere comunale e presidente della commissione per lo sport Luca Battistella, il consigliere comunale Luca Paris, la consigliera Maria Grazia D’Amico insieme ai ragazzi di Collettiva e alcuni rappresentati di Amnesty International.