Quando è lo sport a festeggiare la donna A Varese domenica ci sarà la Corsa Rosa, a Busto Arsizio il Trofeo Karate Donna

Domenica 9 marzo – con ritrovo alle 10 in piazza De Salvo (angolo via Longobardi) – è il giorno della Corsa Rosa di Uisp Varese. Una manifestazione simbolo dell’impegno di Uisp per i diritti delle donne. «Ogni anno, con la nostra corsa in rosa, cerchiamo di dare voce e visibilità a tutte le donne, proponendo un momento di celebrazione ma anche di riflessione e sostegno – dice Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese – In questa giornata speciale, vogliamo ricordare che la forza di una donna non sta solo nella resistenza, ma anche nella sua capacità di rialzarsi, di lottare per ciò che è giusto e di non arrendersi. Oggi è il vostro giorno, ma ogni giorno è un’opportunità per celebrare ciò che fate, per il bene di tutti. Auguri a tutte le donne. La vostra forza, la vostra determinazione, la vostra tenerezza sono la vera ricchezza di questa società».

Anche Busto Arsizio si tinge di rosa. Per la giornata internazionale della donna torna puntuale “Karate donna”, iniziativa targata Csk Busto Arsizio che dal 1989 promuove la partecipazione delle donne alle attività sportive come simbolo di una parità di genere che è sempre bene ribadire. Fin dalla sua costituzione il Csk aderisce a Uisp e soprattutto ai suoi principi.

Il primo appuntamento bustocco è stato la Corsa Rosa, che si è già svolta il 2 marzo e che ha visto la partecipazione di 60 donne che dopo la camminata hanno chiuso la mattinata con balli e tanta allegria presso il Parco dei Marinai (un momento nella foto). Adesso è la volta del Trofeo Karate Donna, che si svolgerà il 9 marzo e che vedrà la partecipazione di oltre 300 atlete e atleti (per i maschi: il Trofeo Altomilanese nel pomeriggio) provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Le gare si disputeranno al Pala Bisterzo di via Ferrini 42 a Busto Arsizio, dalle ore 9.

Via libera anche ai corsi di karate dall’11 marzo, indirizzati a donne di tutte le età, con focus sui corsi di “Karate Adulte”, 3 lezioni il mercoledì 12, 19 e 26 marzo ore 19/20 finalizzati a far conoscere la disciplina dal punto di vista della sicurezza personale nonché i benefici di una pratica completa dal punto di vista psico fisico.

Imperdibile il Karate Evergreen (per le over 60 anni) i martedì 11, 18 e 25 marzo, dalle ore 10,30 alle 11,30, quando verrà proposto un lavoro sulla prevenzione delle cadute (che tanti danni creano a livello sanitario nella popolazione anziana) ed il percorso studiato appositamente da Csk per le persone meno giovani che ha dato la possibilità di raggiungere il grado di cintura nera a una decina di praticanti la cui età media è oltre i 70 anni. Per gli orari di tutti gli altri corsi a partire dai 4 anni visita il sito wwwcskbustoa.it.