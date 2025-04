Al Cinema Nuovo di Varese l'”Odyssea Borealis” di Matteo Della Bordella

Una serata intensa e partecipata, all’insegna dell’avventura e dello spirito d’esplorazione: è quella andata in scena lunedì 7 aprile al Cinema Teatro Nuovo di Varese, dove è stato proiettato il film documentario “Odyssea Borealis” alla presenza dell’alpinista varesino Matteo Della Bordella.

L’iniziativa, promossa da Vibram in collaborazione con il CAI Varese e l’associazione Filmstudio 90 APS, ha offerto al pubblico l’opportunità di immergersi in un racconto autentico, tra scenari incontaminati e sfide estreme.

Diretto da Alessandro Beltrame, “Odyssea Borealis” racconta l’impresa di quattro esploratori – Matteo Della Bordella (Italia), Silvan Schüpbach (Svizzera), Symon Welfringer (Francia) e Alex Gammeter (Svizzera) – che hanno percorso 300 chilometri in kayak lungo la remota costa orientale della Groenlandia, per poi tentare l’ascesa dell’imponente parete del Drøneren, ancora inviolata.

Nel corso dell’evento, Della Bordella ha condiviso con il pubblico riflessioni ed emozioni legate a questa straordinaria esperienza: «Non è stata una spedizione per conquistare qualcosa, ma un ritorno all’essenza dell’esplorazione, fatta di semplicità, fatica e meraviglia», ha dichiarato l’alpinista varesino. «Mi piace l’avventura, quello che mi piace è andare in posti dove non è mai stato nessuno e vi assicuro che nel 2025 ci sono ancora posti così. Non deve mancare la condivisione, le persone sono quelle che rendono le avventure uniche e infine l’etica, intesa più come il rispetto della montagna che per me è la regola base che mi guida», ha commentato a margine dell’evento.

Il documentario, della durata di 42 minuti, è stato accolto con grande interesse dagli spettatori, colpiti dalla qualità delle immagini, dalle testimonianze degli esploratori e dalla forza del messaggio trasmesso: nonostante la mappatura pressoché completa del pianeta, esistono ancora angoli di mondo selvaggio da scoprire, in cui mettersi alla prova con rispetto e consapevolezza.

Prodotto da Vibram con la partnership di Ferrino, “Odyssea Borealis” si avvale anche del contributo del geologo Francesco Sauro e dell’esperto di meteorologia marina e vogatore oceanico Angus Collins.

L’incontro ha rappresentato anche un ideale proseguimento del dialogo già avviato da Della Bordella con il pubblico varesino in occasione del recente evento ospitato da Materia – Spazio Libero di Varesenews a Castronno.