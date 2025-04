Successo per la conferenza della EcoRun su Celiachia e Diabete a Varese

La Sala Montanari di Varese ha ospitato una conferenza dedicata a due temi di grande rilevanza sanitaria: la celiachia e il diabete, non raramente correlati tra loro. L’evento, organizzato da EcoRun Varese, Adiuvare ODV e AIC Lombardia, ha registrato il tutto esaurito, con la sala affollata di partecipanti desiderosi di ascoltare le testimonianze e le analisi scientifiche di esperti del settore.

Ad aprire la giornata, i saluti istituzionali di Emanuele Monti di Regione Lombardia e il Prof. Massimo Agosti, figura di spicco nella pediatria varesina. Hanno moderato gli interventi dei relatori Mattia Andriolo di Rete 55 e il Prof. Pietro Pitruzzello. La Prof.ssa Silvia Salvatore, gastroenterologa pediatrica, ha illustrato la sua esperienza in termini clinici, statistici e di ricerca sulla diagnosi precoce della celiachia nei bambini a partire dai primi sintomi o dai segnali spia.

Sulla celiachia nell’adulto, il Dr. Sergio Segato, primario gastroenterologo, ha aiutato i presenti in modo molto persuasivo a saper distinguere tra evidenze scientifiche e falsi miti, evidenziando il giusto approccio per giungere ad una corretta diagnosi. La dietista clinica Dott.ssa Eugenia Dozio ha poi condiviso strategie utili per affrontare la convivenza con la celiachia e con il diabete e la possibile coesistenza tra le due patologie, con una particolare insistenza sulla validità comprovata della dieta mediterranea.

Il Dr. Gianluca Musolino, lieto di parlare ad un pubblico di semplici utenti e non di colleghi specialisti, ha saputo dare una panoramica molto esaustiva e comprensibile su segni e sintomi che permettono di riconoscere i vari tipi di diabete e sul continuo sviluppo di nuove strategie di trattamento.

La Prof.ssa Francesca D’Addio, ricercatrice universitaria, ha catturato il pubblico con uno straordinario entusiasmo, cercando di tradurre in termini semplici la sua esperienza di altissimo spessore scientifico, acquisita anche oltre oceano, indicando nuove prospettive nella cura del diabete Tipo 1 e offrendo fondate speranze per il futuro.

Il tema della stabilità glicemica nella performance atletica è stato al centro dell’intervento della Dr.ssa Serena Martegani, medico sportivo, che ha saputo dimostrare come il nostro stato di buona salute dipenda per il 60% dallo stile di vita che ciascuno di noi sceglie di condurre “qui e ora”.

Alto l’apprezzamento dei partecipanti, che nonostante il protrarsi del convegno sono rimasti sempre attenti e interessati ed hanno interagito coi relatori ponendo quesiti molto mirati, evidentemente dettati dal proprio vissuto.

Il Presidente di EcoRun Varese, Giuseppe Micalizzi: “Sono contentissimo e profondamente grato per questo momento di approfondimento così coinvolgente, invito tutti i presenti a partecipare alle corse, competitive e non, in programma l’10 e l’11 maggio nel cuore di Varese, proprio perché il nostro evento sostiene due associazioni impegnate nella ricerca, nella prevenzione e nella cura della salute fisica e mentale: Adiuvare e Gulliver. E già domani saremo con loro a Milano per la Relay Marathon, che coinvolge 4000 team – per un totale di 16.000 runner – impegnati in una staffetta solidale a favore di 103 organizzazioni non profit”.

Il Prof. Pitruzzello, docente presso l’ISIS Newton di Varese e l’Università dell’Insubria, è membro del Direttivo di Campus Varese Runners e di EcoRun Varese, nonché responsabile per l’organizzazione del ciclo di incontri tematici EcoRun Varese. Si è detto “molto soddisfatto per il livello raggiunto da questi incontri di divulgazione e informazione, che si avvalgono di relatori d’eccellenza, coinvolgono tanti giovani studenti e aiutano ad amplificare il messaggio di EcoRun Varese su valori quali la tutela dell’ambiente, lo stile di vita sano, la pratica sportiva e in buona sostanza l’obiettivo di “ben-essere” di ciascun individuo e della società nel suo insieme”.

Il Presidente di Adiuvare ODV, Athos Campigotto: “Oggi è stata una giornata di grande emozione e speranza. Il nostro obiettivo non è solo informare a riguardo di una patologia cronica quale il diabete Tipo 1, ma anche far sentire ogni persona coinvolta meno sola, più supportata e più forte nel percorso che la malattia impone. Sono grato a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito, con il cuore e con la mente, a rendere possibile questo incontro.”

Per inciso, è importante segnalare che, in occasione della gare podistiche di domenica 11 maggio, grazie alla collaborazione tra Adiuvare e Croce Rossa Italiana, gli atleti potranno essere sottoposti alla misurazione della glicemia prima e dopo le prestazione sportiva per valutarne le oscillazioni.

La consigliera di AIC Lombardia, Barbara Croci: “La conferenza si è rivelata un grande successo, testimoniato dall’entusiasmo e dal numero di partecipanti. Un evento fortemente voluto da AIC Lombardia APS, che ha rappresentato un momento fondamentale per informare e sensibilizzare correttamente la popolazione sulla celiachia e la dieta senza glutine, grazie alla partecipazione di esperti del settore.”

I partecipanti al convegno si sono poi ritrovati presso il Regondell Bistrot per un piacevole momento conviviale a base di prodotti da forno senza glutine gentilmente offerti da “La Piedigrotta”, “Non c’è Grano” e “Adiuvare”.