Sulla Milano-Gallarate-Luino un nuovo treno diretto pomeridiano

Con il nuovo orario arriva un nuovo treno tardopomeridiano Milano-Gallarate-Luino e il comitato pendolari esulta: «Finalmente viene introdotto».

Tra i comitati e Trenord ci sono sempre attriti, in qualche modo sono due “controparti”, ma questa volta le richieste sono state accolte e soddisfano in pieno il Comitato Pendolari Gallarate-Milano.

«Con l’introduzione del cambio invernale, sarà introdotto un nuovo treno (il 25304) che partirà da Milano Porta Garibaldi alle 17. 05 in direzione Luino, con fermate Rho Fiera alle 17.13 e Legnano alle 17.26. Questo treno richiesto più volte dal Comitato pendolari Gallarate Milano negli anni passati, finalmente viene introdotto andando a integrare un importante servizio per i pendolari, in una fascia oraria priva di un diretto», appunto quella del pomeriggio inoltrato ma non ancora sera.

La corsa arriva a Gallarate alle 17.38, poi tra le altre fermate intermedie a Laveno alle 18.24, infine capolinea a Luino alle 18.43.

«Grande soddisfazione per il risultato ottenuto» viene espressa dal Comitato, che aveva inserito (anche) questo treno tra le richieste di miglioramento del servizio sulle linee che si diramano da Gallarate verso Luino, Domodossola e Varese-Porto Ceresio.