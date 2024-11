Tragedia a Seregno: una donna di 63 anni travolta e uccisa da un camion

Ancora un dramma della strada. E’ successo nella mattinata di lunedì 4 novembre a Seregno, dove una donna che stava pedalando in sella alla sua bicicletta è stata investita e uccisa da un camion.

L’incidente è successo poco prima delle 11,30 in via Galilei. La donna, 63 anni, è morta praticamente sul colpo. I sanitari, giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Il guidatore del camion, un uomo di 60 anni, è stato colpito da malore e soccorso anch’esso dai sanitari, ma non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri che dovranno accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. (immagine di repertorio)