Donna di 25 anni investita a Seregno

Incidente stradale a Seregno, in Brianza. Intorno alle 10 in via Riccardo Wagner all’incrocio con viale Tiziano una donna di 25 anni è stata investita da un’auto.

Proiettata contro una staccionata a seguito dell’impatto, ha riportato traumi a testa, addome, bacino, schiena e arto inferiore. Le sue condizioni sono gravi ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza.