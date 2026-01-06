La Solbiatese alza ancora la Coppa Italia: Lemine Almenno ribaltata 2-1 e festa nerazzurra
Secondo successo in tre anni per la squadra di Solbiate Arno che allo stadio "Ferruccio" di Seregno ribalta lo svantaggio iniziale e vince la competizione regionale grazie alle reti di Suatoni e Silla
(Foto Lucchi – Facebook Solbiatese 1911)
La Solbiatese alza al cielo la Coppa Italia di Eccellenza Lombardia, completando una rimonta entusiasmante contro la Lemine Almenno. Sul neutro del “Ferruccio” di Seregno, i nerazzurri ribaltano lo svantaggio iniziale e si impongono per 2-1, scrivendo una pagina storica per il club dopo la delusione della passata finale e conquistando il titolo per la seconda volta in tre anni.
Un primo tempo di marca bergamasca
La sfida si apre con la Solbiatese che prova a fare la partita, ma la Lemine Almenno è cinica e ben organizzatoa Al 36’ del primo tempo, la squadra di mister Caccia trova il guizzo vincente: è Albani a trafiggere Cavalleri con un colpo di testa su calcio d’angolo, portando in vantaggio i bergamaschi e mandando le squadre negli spogliatoi sullo 0-1.
La riscossa nerazzurra nella ripresa
Nella ripresa, mister Grieco inserendo anche Martinez, ridisegna i suoi e la Solbiatese aumenta la pressione. Al 23’ arriva il meritato pareggio: Suatoni trova la coordinazione giusta e firma l’1-1 con un bel destro al volo che riaccende l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri presenti. La Lemine Almenno accusa il colpo e la Solbia ne approfitta per completare l’opera al 34’ grazie a Silla, che sigla il sorpasso definitivo. Nel finale i ragazzi di mister Grieco gestiscono bene il tempo e si portano a casa la vittoria finale e accedono alla fase nazionale della competizione, sognando un traguardo ancora più prestigioso.
Mvp della gara è stato votato Buba Silla, l’attaccante che ha siglato il gol del 2-1 che ha deciso la sfida: «Emozioni bellissime: sono felice per la squadra e tutti i tifosi che sono venuti a vederci. Negli spogliatoi all’intervallo ci siamo parlati, siamo stati tranquilli e siamo tornati in campo carichi riuscendo a ribaltare il risultato e vincere. Penseremo a fare bene sia in campionato, sia in Coppa Italia, poi vediamo. Il premio di Mvp lo dedico a tutti i compagni»
TABELLINO
SOLBIATESE – LEMINE ALMENNO 2-1 (0-1)
Marcatori: 36′ pt Albani (LA); 23′ st Suatoni, 34′ st Silla (S)
Solbiatese: Cavalleri, Cosentino, Gabrielli, Guanziroli, Manfrè (37′ st Lonardi), Minuzzi (18′ st Martinez), Suatoni (47′ st Ceruti), Cocuz, Gasparri, Barbosa, Silla (40′ st Bobbo). A disposizione: Akeci, Fiorella, Galli, Guidetti, Puka. Allenatore: Grieco
Lemine Almenno: Gherardi, Mosca, Castellani, Lazzarini (37′ st Del Grosso), Zambelli (40′ st Fratus), Balestra (37′ st Sokhna), Medici, Albani (33′ st Moretto), Capelli, Rota (33′ st Bonalumi), Nuzzo. A disposizione: Hila, Sala, Villa, Gandolfo. Allenatore: Caccia
Arbitro: Soncin di Voghera (Petrosino e Sivverini. IV Corbetta)
Ammoniti: Cocuz (S), Lazzarini (LA), Manfrè (S), Sokhna (LA), Del Grosso (LA). Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 1’+ 5′.
Note: Giornata serena, terreno in ottime condizioni, spettatori 600 circa.
