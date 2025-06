Hub del Sempione, doppio acuto alle finali nazionali giovanili

Si è chiusa con due risultati rilevanti la stagione giovanile dell’Hub del Sempione, il conglomerato di società di basket che operano nella zona del Gallaratese e che ha proprio nel BBG – Basketball Gallarate – la capofila. In questo fine settimana i “galletti” hanno mandato due squadre alle finali nazionali ottenendo risultati di prestigio.

L’under 15 di Cristiano Maino è infine giunta quarta alle finali scudetto di Agropoli (Salerno), un risultato eccezionale visto il livello della competizione e delle avversarie. Il capolavoro è arrivato nei quarti di finale mentre in semifinale la Tempocasa ha perso contro il forte College Borgomanero dell’ex di turno Cucco (determinante con 19 punti). Gallarate – in versione Ayers Rock – ha avuto 18 punti da Maggiorini e 14 da Vignoni: dopo un primo tempo equilibrato, i piemontesi hanno poi preso il largo.

Domenica Gallarate ha giocato quindi la finale di consolazione perdendo di stretta misura con Anzio, 61-57: Saporiti (12) ed Eddabbhi (11) i giocatori in doppia cifra. Andrea Maggiorini è stato inserito nel quintetto ideale della manifestazione. Il titolo è andato all’Olimpia Milano (terzo in quattro anni, intervallati solo dal trionfo dell’Academy Varese nel 2023) che ha superato Borgomanero 97-82. Tra le prime otto anche Varese Basketball – versione Robur et Fides – che ha avuto la sfortuna di incrociare Milano ai quarti, per di più senza il totem argentino Basualdo.

L’Hub del Sempione festeggia anche il secondo posto degli Under 13 nel torneo nazionale denominato Junior NBA visto che ogni squadra era abbinata a una franchigia del campionato USA. Alla premiazione ha partecipato anche il leggendario Robert Horry, sette volte campione NBA con le maglie di Rockets, Lakers e Spurs. Il Sempione/Boston Celtics si è spinto sino alla finale, persa a Seregno contro l’Olimpia Milano/Milwaukee Bucks 65-43. Un risultato comunque eccezionale.