Finali U17, Academy terza in Italia a fil di sirena

Fuori per un soffio dalla finalissima (83-81 per Venezia in semifinale con tiro sulla sirena di Bottelli finito sul ferro), la Varese Academy ha concluso con una vittoria in volata il proprio cammino alle finali nazionali Under 17 di pallacanestro, con tanto di medaglia di bronzo.

La formazione di coach Andrea Gardini si è infatti imposta di un solo punto, 58-59, sulla Dolomiti Energia Trento in un match dai due volti: bianconeri avanti nella prima metà di gioco e varesini bravi a reagire e a rientrare sino al sorpasso sulla sirena. La giocata decisiva è arrivata da Ronnie Ewanke che una manciata di secondi prima aveva fallito i due liberi del possibile +2. Dopo un 1/2 in lunetta di Triggiani il lungo di origini africane ha segnato il 58 pari subendo fallo e questa volta ha convertito il libero della vittoria.

La partita aveva visto la Dolomiti Energia avanti nel punteggio fin dal primo periodo (15-11) con allungo pesante prima della pausa lunga visto che la Conforama era finita sotto anche di 13 punti (33-20, massimo divario per l’Aquila). Poi però le triple di Realini e Zanitelli hanno rimesso in scia l’Academy, con Bottelli che non ha ripetuto le magie delle due gare precedenti (35 e 21 punti) ma che ha ugualmente raggiunto la doppia cifra.

«Evidentemente era il nostro destino: perdere allo scadere con Venezia e battere Trento allo stesso modo – ha detto Gardini al termine del match – Resta una gioia incredibile: siamo qui con una squadra che non ha giocatori nel giro della Nazionale, con tanti 2008 e con un gruppo che ha vinto lo scudetto Under 15. Meraviglioso ottenere risultati in questo modo».

Lo scudetto under 17 è infine andato all’Orange1 Bassano che nel derby veneto in finale ha sconfitto 79-60 l’Umana Reyer Venezia. Mattatore dell’incontro Maikcol Perez: 36 punti e 18 rimbalzi che gli sono ovviamente valsi il premio di MVP della finale.