Il Seregno è pronto a ripartire dalla Promozione

Il salto nei professionisti, poi la retrocessione in Serie D, una serie di problemi concatenati e poi la parola “fine”. Ma ora il calcio è pronto a tornare a Seregno. Dopo la mancata iscrizione dell’Us 1913 Seregno Calcio nell’estate del 2023, una nuova società è pronta a far tornare il calcio allo stadio “Ferruccio”. È il Seregno Fbc che per la stagione 2024-2025 ripartirà dalla Promozione.

Alla guida della società che si è aggiudicata il bando del Comune per assegnare la gestione dello stadio “Ferruccio” e del centro sportivo “Seregnello”, oltre al titolo sportivo, ci sarà Alfredo Varini nel ruolo di presidente. Il Municipio è stato parte in causa di questa ripartenza, con il sindaco Alberto Rossi che ha anche contattato la Figc per portare avanti l’iter.

E il club si sta già muovendo sul mercato per allestire la compagine che tornerà a rappresentare la città nella prossima stagione sotto la guida di mister Gabriele Avella. L’augurio è che sia il primo passo di una lunga strada.