Tutte le associazioni di Bodio Lomnago unite per rendere speciale il Natale

Il Natale si avvicina e Bodio Lomnago si prepara a celebrare la stagione più magica dell’anno con un ricco programma di eventi per grandi e piccini, organizzati grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni locali.

Programma degli eventi:

8 Dicembre

Ore 17:00 presso la Chiesa di S. Giorgio Lomnago Canti natalizi

Fiaccolata da Lomnago a Bodio: portiamo la luce all’albero di Natale. Accensione dell’albero di Natale e del falò dei desideri.

Aperitivo per tutti.

Evento a cura di Pro Bodio.

Ore 15:00 presso la sede del Quadrifoglio: festa di Natale.

15 Dicembre

Ore 15:00 presso il Parco dei Pioppi Canti natalizi con i bambini.

Laboratori a tema natalizio.

Incontro con Babbo Natale.

Rinfresco in Villa Bossi.

Evento a cura di Asilo S. Anna e Un’Amica per la Scuola.

Ore 18:00 in Villa Puricelli Festa di Natale. Evento a cura di Asilo S. Anna.

22 Dicembre

Ore 15:30 presso il Salone Oratorio Bodio, la magia del Natale: spettacolo di magia natalizia con Magico Arty. Evento a cura del Comune.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio presepe illuminato al Parco dei Pioppi. Evento a cura di Vengo Anch’io e Asd Don Bosco.