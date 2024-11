Tutti in coda fuori dal tribunale di Varese per accedere al casellario giudiziario

Questa mattina, martedì 12 novembre, una lunga coda di diverse decine di metri si è formata fuori dal tribunale di Varese, in piazza Cacciatori delle Alpi. Il motivo è la necessità di molti cittadini di accedere al casellario giudiziario, un ufficio essenziale che consente di ottenere il certificato penale.

In questi giorni, il casellario è mantenuto operativo solo grazie al prezioso intervento di alcuni volontari, tra cui carabinieri e finanzieri in congedo. Il procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Gustapane, ha sottolineato questo aspetto, lanciando un appello pubblico sull’importanza del servizio a fronte delle enormi carenza di organico, anche grazie alla sensibilizzazione di alcuni articoli di stampa che hanno evidenziato la questione.

La situazione, documentata da una foto eloquente che mostra la fila di utenti in attesa, pone l’attenzione sulla necessità di un supporto strutturato per garantire l’accesso a un servizio cruciale per la cittadinanza.