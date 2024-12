Carenze di personale al tribunale di Varese, il sindacato: “Intervenga il ministero”

Meritorio lo sforzo dei volontari, anche di quanto richiesto in più agli agenti di polizia giudiziaria. Ma così non va bene, non si può continuare a lavorare con queste carenze di organico. Per questo Massimo Battaglia, segretario generale della Confsal Ulsa, il sindacato maggiormente rappresentativo fra il personale statale del tribunale di Varese con funzioni amministrative (ministero Giustizia), era in piazza Cacciatori delle Alpi a Varese per un incontro sindacale tenutosi nella tarda mattinata di lunedì.

«Lo farò presente nelle sedi istituzionali, a Roma». Battaglia ha evidenziato quanto già emerso nei servizi della stampa locale e non circa le carenze del tribunale di Varese e ha incontrato anche il procuratore della Repubblica Antonio Gustapane che da tempo oltre ad insistere sul tema cerca di porre delle toppe nelle falle che si sono aperte tra le file dell’organico arrivato a livelli altissimi di carenze, oltre il 40%.

«Ho preso un impegno col procuratore per portare queste problematiche all’attenzione di questo governo. Ma anche il diritto alla carriera del personale e della stabilizzazione dei precari». Ed è proprio di oggi la notizia dell’arrivo di rinforzi da parte dell’associazione nazionale carabinieri in congedo: tre unità che si sommano a quelle già disponibili che vengono impiegate alla Procura e al casellario giudiziale, a cui se ne aggiungeranno altri 4 la settimana prossima.

Uomini in pensione che hanno inteso aderire al progetto proposto dalla Procura e che intendono spendersi ancora per la collettività. L’allarme sulla carenza di organico fra il personale amministrativo era stato lanciato dal procuratore della repubblica Antonio Gustapane all’inizio del mese di novembre: su una pianta organica del settore amministrativo della Procura di 37 dipendenti, ne sono attualmente operativi 24 e di questi 4 risultano distaccati ad altra mansione, incarico, o in aspettativa. Di fatto siamo ad uno stato di carenza del 46% degli effettivi.