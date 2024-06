Carenza di organico, la Procura “schiera“ altri tre carabinieri in congedo

I carabinieri in congedo scendono in campo ancora una volta per la Procura della Repubblica di Varese. In data odierna, 6 giugni 2024, il presidente della sezione varesina dell’Associazione nazionale carabinieri, tenente in congedo Roberto Leonardi, ha presentato al procuratore Capo di Varese Antonio Gustapane tre nuovi volontari appartenenti a diverse sezioni ANC della provincia di Varese e che saranno impiegati per aiutare a sopperire, almeno in parte, la carenza di organico di questa importante istituzione varesina.

I nuovi volontari sono il luogotenente Carica speciale in congedo Domenico Cirigliano, volto noto e stimato a Varese e provincia per la sua lunga e brillante carriera nell’Arma, attualmente presidente dell’Anc Gazzada-Schianno-Azzate, e che sarà accompagnato, nell’attività di volontariato in Procura, da un altro socio effettivo, carabiniere ausiliario in congedo, della medesima sezione. A loro si aggiunge l’architetto Mara Poli, socia familiare della sezione Anc di Somma Lombardo.

I volontari, che saranno presenti in Procura almeno una volta alla settimana, verranno inizialmente impiegati al casellario giudiziale e all’ufficio dibattimento. In questo modo, i volontari in Procura dell’Associazione nazionale carabinieri salgono a sei, vista la presenza da tempo e con ottimi risultati dei tre volontari messi a disposizione della sezione varesina di ANC: il luogotenente Giorgio Stracquadanio, Vicepresidente di Anc Varese, il brigadiere Gianni Vidale e il carabiniere ausiliario Giuseppe Caspani, tutti in congedo. Al termine dell’incontro, il Procuratore Gustapane ha dichiarato la sua gratitudine «nei confronti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per l’ausilio fornito alla Procura di Varese mediante l’attività di volontariato offerta da tre validissimi iscritti in diverse sezioni della provincia che vanno ad aggiungersi agli altri già in servizio con ottimi risultati, così da dare un contributo imprescindibile al corretto e tempestivo espletamento delle attività della Procura che dirigo in una situazione di grave carenza di personale amministrativo».

Così, il Presidente Leonardi ha espresso «una profonda soddisfazione per il contributo che i carabinieri in congedo della Provincia di Varese potranno dare alla Procura di Varese» e ha manifestato «una profonda gratitudine per l’immediata disponibilità dei colleghi di altre sezioni di Anc, dimostrando, innanzi tutto, la forte potenzialità dei Carabinieri in congedo a livello provinciale impiegati nel volontariato a beneficio di tutto il nostro territorio della provincia» e, allo stesso tempo, quella di oggi è stata l’occasione «per sottolineare come il carabiniere, se pur in congedo, dimostri sempre la propria fedeltà alle Istituzioni e uno spirito di servizio a beneficio dei cittadini, come principi e valori cardine degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in servizio attivo e in congedo, fin dal 13 luglio 1814, data di costituzione di questa importante Forza Armata».