Un nuovo argine per il torrente Margorabbia a Germignaga: stanziati dalla Regione 400mila euro

La Regione Lombardia ha approvato un piano di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici che prevede 33 interventi nelle province lombarde, per un totale di oltre 18,5 milioni di euro. Tra questi, un importante progetto riguarda Germignaga, in provincia di Varese, dove sarà realizzato un nuovo argine sul torrente Margorabbia grazie a un finanziamento di 400 mila euro.

L’intervento a Germignaga è uno dei 33 stanziati dalla Giunta regionale per rispondere alle necessità dei territori più esposti ai rischi idrogeologici, aggravati dai recenti eventi di maltempo. “Attraverso questo nuovo, importante piano – hanno dichiarato il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione ai tanti comuni e ai cittadini che vivono in aree geografiche che necessitano di questo tipo di interventi”.

Il piano approvato segue un analogo stanziamento di fondi avvenuto lo scorso luglio, portando il totale destinato nel 2024 a 34 milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico. Negli ultimi cinque anni, la Regione Lombardia ha investito circa 1 miliardo di euro nella difesa del suolo, per far fronte a situazioni critiche come frane, allagamenti ed esondazioni fluviali che colpiscono frequentemente il territorio.

L’intervento previsto per Germignaga è volto a garantire una maggiore sicurezza idraulica per i residenti e le infrastrutture locali, proteggendo l’area dalle esondazioni del torrente Margorabbia, che negli ultimi anni ha mostrato una vulnerabilità crescente.