Una raffica di furti con spaccata a Sesto Calende

Le vetrine dei negozi del centro, una pizzeria, un bar, il negozio di estetica. Il portoncino d’ingresso di un distributore di benzina sul Sempione (nella foto). Altri episodi che si pongono a cavallo fra l’atto vandalico, il tentativo di furto con effrazione, e il furto andato a segno con danni ben superiori rispetto al bottino totalizzato. Sono diverse le segnalazioni arrivate via social alla redazione di Varesenews per una serie di danneggiamenti e furti avvenuti nelle ultime 48 ore a Sesto Calende.

L’ultima, è la conferma di questa mattina da parte di una lettrice riguardo una serie di scorribande nel centro città avvenute nella notte fra sabato e domenica. In città nell’ultimo periodo si sono verificati diversi episodi di microcriminalità che si somigliano molto, e non è difficile pensare alla medesima mano che li mette a segno.

Il bouquet dei reati come si accennava va dal danneggiamento al furto che non risparmia le auto in sosta, parcheggiate e puntualmente aperte per la ricerca di monetine nei portaoggetti dei cruscotti al fondo cassa di negozi appositamente selezionati perché privi di antifurto.

Una serialità che oltre ai lettori non è sfuggita anche alle forze dell’ordine che sono attive sul fronte delle indagini.