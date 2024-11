Varesina e Castellanzese in cerca di continuità

Domenica 10 novembre alle 14.30 verranno disputate le gare valide per la tredicesima giornata del Girone B di Serie D. La Varesina sarà impegnata sul campo del Ciliverghe, mentre la Castellanzese ospiterà al “Provasi” il Breno.

CILIVERGHE – VARESINA

La Varesina dopo il pirotecnico 2-2 contro la capolista Ospitaletto è attesa dalla trasferta a Mazzano, comune in Provincia di Brescia, per sfidare il Ciliverghe allo stadio “Casa Cili”. L’obiettivo rossoblù è quello di portare a casa i tre punti per continuare la striscia di risultati utili consecutivi e tenere a distanza le inseguitrici Desenzano e Pro Sesto. Invece, i padroni di casa allenati da mister Paolo Quartuccio arrivano da due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0. contro Breno e Sangiuliano City e vogliono tornare al più presto a fare punti che permettano alla formazione neopromossa di allontanarsi dalla zona playout, ora distante appena un punto. Per farlo i gialloblu avranno bisogno del loro uomo di maggior spessore, il trequartista Alessandro Orlandi, proveniente dalle giovanili del Brescia, che in questo campionato ha già messo a segno 4 gol e un assist. Gli unici due precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2015-2016 con la Varesina che si impose per 2-0 nella gara d’andata, mentre al ritorno si vinse il Ciliverghe con analogo risultato.

CASTELLANZESE – BRENO

La Castellanzese domenica ospiterà allo stadio “Giovanni Provasi” il Breno. Dopo la vittoria in extremis ottenuta ad Arconate i neroverdi di mister Corrado Cotta vogliono dare continuità cercando la seconda vittoria consecutiva. L’avversario non è dei più semplici perché il Breno si è dimostrato finqui una squadra molto difficile da affrontare che ha messo in difficoltà le prime della classe, con i pareggi di Venegono Superiore e Desenzano e la vittoria in casa della Pro Sesto. La sqiadra allenata da mister Daniele Bersi nelle ultime due gare ha raccolto 4 punti grazie alla vittoria in casa del Ciliverghe e il pareggio casalingo contro il Crema. In classifica le due compagini sono distanziate da un solo punto con il Breno a quota 18, mentre la Castellanzese ha totalizzato 17 punti. Tra le formazioni il bilancio dei precedenti è di assoluta parità con due sfide terminate ambedue terminate con i punteggio di 1-1, durante la stagione 2021-2022.