Venerdì 29 novembre giornata di sciopero: ecco gli orari, dai trasporti alla scuola e agli altri settori

Giornata di sciopero generale, venerdì 29 novembre 2024, con possibili disagi in settori diversi, per l’intera giornata o solo per alcune fasce orarie.

Ecco qui una guida per orientarsi nella giornata, settore per settore

Sciopero 29 novembre: autobus, tram, metro (e qualche treno)

Con la precettazione, lo sciopero generale – limitatamente al settore trasporti – viene ridotto a quattro ore per il trasporto pubblico locale, dalle 9 alle 13.

A rischio sono dunque i servizi di autobus, metro e tram con orari variabili da città a città.

Riguarda ad esempio Amsc Gallarate, la Stie extraurbana e per i servizi urbani di Legnano e Saronno, Autolinee Varesine (extraurbano e urbano di Varese). Oltre ovviamente all’Atm di Milano.

Le società di trasporto ferroviario – Trenord, Trenitalia e Italo – hanno già scioperato domenica 24, ma – attenzione – sono possibili alcuni disagi sulla rete FerrovieNord, per sciopero del personale che controlla la circolazione: occhio quindi alle linee Fn per Malpensa, Varese, Como, Saronno, Saronno-Seregno, suburbana S1.

Settore aereo: sciopero il 29 novembre anche a Milano Malpensa e Linate

Oltre allo sciopero generale sono previste specifiche agitazioni locali e nazionali.

Lo sciopero proclamato da Ost Cub Trasporti e Flai Trasporti e Servizi avrà una durata di 4 ore, dalle 10 alle 14.

Sciopero per il personale di Sea Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Aviapartner Handling (servizi di terra a Linate e Malpensa), nonché Wizz Air Malta Limited, quest’ultimo proclamato dalla Filt-Cgil.

Sciopero anche alla Aviation Services all’aeroporto di Venezia.

Possibili disagi sulle autostrade

Possibili disagi anche per i viaggiatori che utilizzeranno la rete autostradale. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore, con orari leggermente diversi poer le diverse sigle sindacali.

Cub e Sgb sciopereranno dalle 21 del 28 novembre alle 21 del 29 novembre. I lavoratori aderenti a Cgil e Uil incroceranno le braccia dalle 00.01 alle 24 del 29 novembre. Adl Cobas, Clap, Conf Cobas, Sial Cobas sciopereranno dalle 22 del 28 novembre fino alle 22 del giorno successivo.

Sciopero dei traghetti

Lo sciopero coinvolgerà anche il trasporto con navi e traghetti. Per la Gestione Navigazione Laghi, attiva sul Maggiore e il Lario, l’astensione è prevista dalle 8.40 alle 12.40 (qui le info sul sito).

Lo sciopero del comparto Sanità

Cgil e Uil hanno proclamato un’agitazione anche per “medici dirigenti e convenzionati della medicina generale, specialisti ambulatoriali, veterinari, psicologi, biologi, chimici, fisici, farmacisti e dirigenti delle professioni sanitarie”, all’interno dello sciopero generale.

Lo sciopero nella scuola

L’astensione dal lavoro, per l’intera giornata, riguarda anche il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’area dirigenziale, insieme ai docenti universitari e a tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero generale è sostenuto da Cgil e Uil, chiede “di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali”, spiega la nota della Cgil.

A questo si aggiungono scioperi per specifiche vertenze, in particolare nei trasporti, a fronte del mancato rinnovo di diversi contratti e per le condizioni di lavoro rese difficile dalle difficoltà di trovare personale, sia nei trasporti urbani (un tema evidente a Milano, dove sono diminuite le frequenze di tram e autobus) sia negli aeroporti, non solo in Italia.