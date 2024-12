Affittasi stabile commerciale e residenziale a Gazzada Schianno

In via Miglio 5 a Gazzada Schianno, è disponibile per affitto uno stabile versatile, libero da gennaio 2025. È possibile affittare l’intero stabile o porzioni separate, a seconda delle esigenze.

Descrizione dell’immobile:

Piano Terra:

Open space ad uso commerciale di 153 m², completo di bagni e ufficio separato. Ideale per attività commerciali o professionali.

Primo Piano:

Due appartamenti ad uso abitativo o ufficio, con ingresso indipendente tramite scala comune:

Bilocale di 42 m² composto da ingresso, disimpegno, cucina, bagno e camera.

Trilocale di 72 m² composto da ingresso, disimpegno, cucina, bagno e due camere.

Gli appartamenti condividono un ampio terrazzo e un sottoscala comune.

Parcheggio:

Ampio parcheggio disponibile. In caso di locatari separati, i posti auto saranno assegnati al momento della stipula del contratto.

Posizione:

Lo stabile è situato in una posizione strategica, comoda da raggiungere: si trova vicino all’autostrada A8 (uscita Castronno) e sulla strada provinciale Gallaratese.

Disponibilità:

Libero da gennaio 2025.

Per informazioni:

Alessandro Di Gregorio – 3358048528