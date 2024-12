Albero caduto in via Dell’Acquarella tra Legnano e Castellanza

Vigili del Fuoco di Legnano in via Dell’Acquarella per un albero caduto tra Legnano e Castellanza. La pianta è crollata a causa del forte vento che da questa mattina, venerdì 20 dicembre, sta spazzando le strade della città. Il tronco è rimasto in bilico nel sottopasso stradale. A mettere in sicurezza la strada gli uomini del distaccamento di via Leopardi, mentre la Polizia Locale di Legnano ha gestito la viabilità durante le operazioni.