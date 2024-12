“Alura andem?” la pubblicità di EasyJet parla in dialetto

Non è una novità, sui social le compagnie aeree amano giocarsi la carta dell’ironia. La regina in questo è Ryanair che si è costruita un proprio “impero” su TikTok (2,5 milioni di follower per il profilo internazionale e oltre 160mila per quello italiano) puntando su video veloci, spesso irriverenti, che ricalcano alcuni dei più divertenti trend in circolazione.

Breve ma d’effetto è anche il claim scelto in questi gionri da EasyJet per promuovere le nuove rotte in partenza da Milano Linate: “Alura andem?“. La frase in dialetto è apparsa nella comunicazione delle nuove destinazioni disponibili dallo scalo milanese, da Ibiza a Edimburgo.

Uno slogan simpatico, pensato per rafforzare i legami con i territori di riferimento che non riguarda soltanto Milano. Per Fiumicino diventa “Allargateve” per il lancio dei nuovi collegamenti tra cui Francoforte, Monaco e Zurigo.