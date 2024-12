Andrea Bisceglia non ce l’ha fatta, il 21enne di Ceriano Laghetto morto 10 mesi dopo l’incidente in moto

Il bellissimo sorriso di Andrea Bisceglia si è spento per sempre. Ieri, a 10 mesi dall’incidente in moto avvenuto a Cesano Maderno nel febbraio scorso, il 21enne di Ceriano Laghetto è morto gettando nello sconforto la sua famiglia e i tanti amici che in questi lunghi mesi hanno sperato di poterlo riabbracciare.

Il giovane nel pomeriggio del 6 febbraio era in sella alla sua moto e si era scontrato con un furgone, restando gravemente ferito. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Monza non si era più ripreso dalle pensanti conseguenze dell’incidente.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 19 dicembre alle 15, a Ceriano Laghetto, nella chiesa parrocchiale di San Vittore. Alle 14.45 sarà recitato il rosario.