Con “Ville aperte in Brianza” si potrà visitare l’ex Polveriera di Solaro nel Parco delle Groane

Nei weekend dal 14 al 29 settembre torna l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza, un’iniziativa che offre l’ opportunità di visitare oltre 200 capolavori, spesso inaccessibili al pubblico, in cinque province della Lombardia, tra itinerari speciali, visite guidate, eventi, inclusività e progetti speciali.

Anche il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea partecipa all’iniziativa, aprendo alle visite l’area dell’ex Polveriera di Solaro.

Il sito ha una forte valenza storica oltre che naturalistica. Infatti, fin dai tempi del Regno d’Italia, anche per la sua conformazione, l’area era utilizzata per le esercitazioni delle truppe austriache. Poi a ridosso dei conflitti mondiali, nel 1914, fu scelto questo luogo come deposito di munizioni (da qui Polveriera) a servizio dei reggimenti sulla piazza di Milano.

Dove adesso ci sono gli uffici del personale del Parco, un tempo c’erano la camerata, la mensa e il posto di comando. Fu la vicinanza della ferrovia a rendere il sito appetibile alle forze armate tedesche che durante la seconda guerra mondiale se ne impossessarono per alimentare l’esercito occupante. Nel Natale del 1944 fu bombardata dagli Alleati. Solo nel 1989 fu dismessa dai militari e nel 1996 concessa in uso all’Ente Parco affinché partissero i lavori di conversione per quello che oggi è un piccolo gioiello architettonico incastonato tra prati e bosco.

Ora infatti la natura ha preso il sopravvento e quello che era un sito avocazione bellica è stato bonificato, custodisce gli ambienti più preziosi delle Groane sia a livello di flora che di fauna ed è aperto alle visite guidate dei numerosi visitatori lungo un percorso ad anello, in parte illuminato, di circa 750 metri. Restano a perenne memoria i resti, ben tenuti, delle riservette (case matte) e delle torrette di avvistamento e nascosti tra la vegetazione ci sono anche una spolettatrice e un bunker.

