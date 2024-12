Apre il 2025 al salone Estense la ventesima edizione della rassegna “Pomeriggi teatrali”

Si svolgerà dal 12 gennaio al 2 marzo 2025 in Salone Estense la ventesima edizione della Rassegna “Pomeriggi teatrali” , che vede la direzione artistica di Paolo Franzato. Tre incontri per tre domeniche pomeriggio, che spaziano da Comedian a Shakespeare al teatro greco.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI TEATRALI

Domenica 12 Gennaio 2025, ore 18.00: Comedian – scritto, diretto e interpretato da Antonello Taurino

Continuavano a ripetergli: “Fai una comicità troppo colta, alta, intelligente” (strano, per lui il top sono Franco&Ciccio); ma ad Antonello Taurino, noto per “Il Clerico vagante”, “I mestieri più stupidi del mondo”, “Il professore”, “Il Teatro senza Conflitto” a Zelig Arcimboldi, e per i tanti spettacoli comici in Teatro con cui ha girato l’Italia negli ultimi dieci anni, conveniva tener fede alla nomea ormai radicata. Nasce così nel 2008, dopo un’estate passata interamente al Fringe Festival di Edinburgo, COMEDIAN, un recital in stile Stand-up Comedy in cui il nostro, per darsi un tono, azzarda un raffinato omaggio agli stand-up Comedian anglosassoni. Ma “Stand-up Comedian” è termine che da noi in italiano è traducibile semplicemente come “comico”; o “cabarettista”: da lì l’idea che, con questa “Stand-up Comedy” si può al massimo giocare consapevolmente a un rispettoso “quasi”, a un “proviamo a fare come se…” Quindi: microfono, asta, niente scenografia, e i racconti della sua vita di comico, attore e docente trapiantato da Lecce a Milano. Poi le gaffes del CLERICO VAGANTE, “I mestieri più stupidi del mondo” e l’idea di una fiction su Gesù, le immagini più significative della sperimentazione artistica del Novecento e magari, per far infuriare i puristi, qualche canzone… Un recital che, costantemente aggiornato, da anni gira l’Italia mietendo successi su palchi come lo “Zelig”, per approdare poi anche in Svizzera (tedesca!) a New York City, Parigi, Londra, Amsterdam e, nella versione inglese, perfino al mitico FRINGE Festival di Edinburgo, dove calca i palchi dei grandi Comedians anglosassoni. Vincitore del “Primo Premio Assoluto” al Festival Nazionali del Cabaret di Aversa e del “Premio della Critica” in quelli di Martina Franca e Gallarate, è un artista a tutto tondo che sarebbe riduttivo definire “comico”. Insomma, uno che ha tanta confusione in testa, ma lui riesce a spacciarla per “multiforme poliedricità”.

Domenica 9 Febbraio 2025, ore 18.00: “Shakespeare: dagli occhi delle donne” con Le allegre comari, commedia scritta e diretta da Raffaella Marchegiano, con Rossella Sabato, Carolina Rainone, Silvia Mores, Deborah Caporale, Mattia Peroni.

Lady MacBeth, Giulietta, Desdemona, Ofelia. Le quattro eroine protagoniste dei capolavori shakespeariani si ritrovano sul palco in un’atmosfera rarefatta e senza tempo. Più vive e agguerrite che mai, e pronte a mettere sotto accusa il loro Creatore, il mitico William Shakespeare. In un crescendo serrato di battute argute e frizzanti le Donne senza tempo rievocano insieme al Bardo il loro tragico destino: la dolce Ofelia e il suo dolore per Amleto, culminato tragicamente in follia e suicidio, Desdemona, donna moderna e coraggiosa che soccombe con violenza alla gelosia del moro Otello, Giulietta, piena di vita e di amore per il suo Romeo e portata fatalmente al suicidio per un tragico fraintendimento … e infine Lady MacBeth, moglie devota del nobile Macbeth e pronta a tutto, anche alla rinuncia delle virtù più femminili, pur di portare il marito al trono, anch’essa spinta fino allo stremo (sonnambulismo, follia e infine suicidio). Le quattro protagoniste non si rassegnano

al loro destino di morte e spingono l’Uomo scrittore al centro della scena, rimettendo in circolo, con il loro J’accuse, temi chiave quali la Donna, la Violenza sulla Donna e il ruolo della Donna nella società. Un’opera brillante che utilizza personaggi antichi e battute moderne per parlare al pubblico di tematiche sempre vive e attuali. Come ricorda lo stesso William: “Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo”.

Domenica 2 Marzo 2025, ore 18.00: “La festa delle donne. Tesmoforiazuse” con Teatro Franzato, commedia di Aristofane, con Raffaele Campolattano, Davide Del Vitto, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio, Irene Terzaghi, Chiara Zanzi, ensemble danzatrici di Danza in itinere, coreografia Ines Rita Domenichini, trucco e parrucco a cura di Laura Bonariva e Piera Bonati, costumi Marcella Magnoli, scenografia Monia Biscioni e Chiara Lemma, video Just Creative sagl, assistente alla regia Marco Rodio, adattamento drammaturgico, musiche e regia di Paolo Franzato

Le donne alle Tesmoforie è una commedia andata in scena per la prima volta alle Grandi Dionisie del 411 a.C. Il titolo dell’opera è stato tradotto in vari modi nelle edizioni italiane: La festa delle donne, Le donne alla festa di Demetra, Tesmoforiazuse, Tesmoforianti. Aristofane scrive questa commedia con la sua tipica causticità e fantasia, dopo la catastrofe della spedizione in Sicilia. Le Tesmoforiazuse, imperniata sulla celebrazione di una festa riservata alle donne, le Tesmoforie,

bersaglia Euripide e la sua analisi dei personaggi femminili, e in generale il fatto che nella tragedia euripidea il centro dell’attenzione è irrimediabilmente distratto dai problemi della convivenza politica e spostato verso la psicologia individuale e le vicende private.

Per info e prenotazioni: tel. 347.4657358 (h 16/19 tutti i giorni, no sms). Il Sito.