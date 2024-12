Babbo Natale arriva a Varese: un pomeriggio di magia e sorprese in via San Martino

La magia del Natale è pronta a prendere vita domenica 8 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, davanti allo showroom di 23&venti, in via San Martino 4.

Protagonista dell’evento sarà Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere grandi e piccini per un momento indimenticabile fatto di sorrisi, foto e letterine.

Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia: Babbo Natale sarà lì per ascoltare i desideri dei più piccoli e per regalare ai genitori un ricordo speciale grazie agli scatti fotografici in sua compagnia. I bambini potranno portare la loro letterina e consegnarla direttamente nelle sue mani, un gesto che renderà ancora più autentico il loro incontro con il magico personaggio.

Ma le sorprese non finiscono qui: chiunque faccia acquisti nello showroom per un valore superiore a 10 euro riceverà un omaggio speciale, pensato per aggiungere un tocco di gioia agli acquisti natalizi.

Ricapitolando… Quando: Domenica 8 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30

Dove: Via San Martino 4, Varese (Showroom 23&venti)

Cosa aspettarsi: Incontro con Babbo Natale, foto, letterine e un omaggio per acquisti superiori a 10 euro.

CONTATTI

23&venti

via San Martino 4, Varese, Italy

T: 335 878 2686

@: info@23eventi.it

Facebook | Instagram