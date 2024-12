Beko, Ilma, MV Agusta: un incontro per approfondire il futuro dell’industria varesina

Le crisi aziendali continuano a scuotere il tessuto economico della provincia di Varese. Dopo la Whirlpool di Biandronno e la Ilma di Gavirate, anche la MV Agusta di Samarate sembra essere in difficoltà, delineando un quadro preoccupante per l’industria locale. La chiusura di stabilimenti storici comporta gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale, spingendo a una riflessione approfondita sul futuro del lavoro e delle imprese sul territorio.

Per comprendere meglio le cause di queste difficoltà e cercare soluzioni concrete, è necessario un dibattito aperto che coinvolga esperti e professionisti del settore: per questo il consigliere regionale Giuseppe Licata ha organizzato un incontro per affrontare il tema delle crisi aziendali e delle trasformazioni economiche globali che stanno interessando il Varesotto. «La politica deve cambiare passo e prendere in mano la situazione, non continuando a subirla con italico fatalismo – psiega infatti Licata – C’è bisogno di comprendere le ragioni profonde delle difficoltà economiche che stiamo attraversando. Ma c’è soprattutto urgenza di costruire una visione per la provincia di Varese»

L’incontro, dal titolo “Lavoro e impresa: quale futuro per la provincia di Varese?”, vedrà la partecipazione di esperti come Giovanni Bocchieri, già Direttore Generale della Direzione Generale Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Andrea Venegoni, docente e Direttore dell’Area Ricerca e Advisory presso LIUC Business School, e Michela Conterno, CEO di Lati S.p.a. di Vedano Olona. La moderazione sarà affidata a Rosi Brandi, caporedattore de La Prealpina.

L’evento si terrà giovedì 12 dicembre alle 18 presso la sala Varese Vive in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione tramite il link: Eventbrite – Lavoro e impresa.

