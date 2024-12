Busto ospita Perugia, la Uyba vuole cogliere un’altra occasione

C’è un nuovo “pressure test” per l’incredibile Uyba di questo periodo. Appena risolta la pratica Firenze, la Eurotek ha un altro esame casalingo di quelli un po’ così: sulla carta abbordabili ma tutti da scoprire una volta che l’arbitro fischia il via.

Mercoledì 4 dicembre alle 20,30 la E-Work Arena aprirà i battenti per ospitare la Bartoccini Mc-Restauri Perugia, squadra che ha bisogno di punti per tenere lontana la zona rossa e che alla vigilia del torneo era data su per giù nella stessa fascia delle biancorosse.

Oggi però le Farfalle veleggiano addirittura al quinto posto a due soli punti da Novara e hanno una sorta di match ball per guadagnare in via definitiva un biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia. Un’occasione che sarebbe brutto sprecare, a questo punto, anche se l’attenzione deve essere massima anche perché la squadra quest’anno non è abituata a giocare ogni tre giorni e quindi la reazione fisica e mentale è tutta da verificare.

A dirlo è lo stesso coach Enrico Barbolini: «Ci aspetta un’altra partita complicata, come lo sono tutte del resto. Questa volta un po’ diversa perché abbiamo avuto solo un giorno per riposare e un giorno e mezzo per prepararla. Tuttavia credo che l’entusiasmo che abbiamo possa sopperire anche a questi tour de force che alle volte mettono a dura prova il fisico».

Dal punto di vista della formazione non dovrebbero esserci sorprese con il sestetto titolare formato dalla diagonale Boldini-Obossa, dalle bande Piva e Kunzler e dalle centrali Sartori e Van Avermaet con Pelloni libero. Ma dalla panchina possono alzarsi valide alternative come ha dimostrato, per esempio, la MVP di domenica scorsa Frosini. Umbre che fanno affidamento sulla gran vena offensiva di Nemeth in diagonale con Ricci; in campo anche una ex bustocca, Adelina Ungureanu.

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Bartoccini-Mc Restauri Perugia Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Perugia: 1 Gryka, 2 Traballi, 3 Orlandi, 5 Sirressi (L), 7 Pecorari, 8 Ricci, 10 Recchia, 11 Bartolini, 13 Cogliandro, 14 Cekulaev, 15 Nemeth, 16 Gardini, 18 Rastelli, 19 Ungureanu. All. Giovi.

Classifica: Conegliano 33 (11 – 0); Milano 25 (9 – 2); Scandicci 24 (8 – 2); Novara 20 (7 – 3); BUSTO ARSIZIO 18 (6 – 4); Chieri 17 (7 – 4); Bergamo 15 (5 – 5); Vallefoglia 13 (4 – 6); Pinerolo 12 (4 – 6); Firenze 9 (3 – 6); Perugia 8 (2 – 9); Cuneo 7 (2 – 7); Roma 7 (2 – 8); Talmassons Fvg 5 (1 – 9).