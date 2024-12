Che festa a Marnate. Con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Babbo Natale arriva in anticipo

È stata una grande festa per tanti bambini quella che si è svolta oggi alle scuole elementari Dante Alighieri di Marnate con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della provincia di Varese.

L’iniziativa si è svolta in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese. Distribuiti più di mille pacchi dono contenenti da generi alimentari, giocattoli, vestiario ed altri regali natalizi destinati prevalentemente a bambini e ragazzi in difficoltà e/o diversamente abili o nuclei famigliari in situazione di disagio.

Grazie alla imponente organizzazione che si è avvalsa di molti volontari è stato possibile far arrivare Babbo Natale per tanti bambini meno fortunati. Per tutti gli altri è stato possibile giocare e imparare con l’accademia dei mini-pompieri.

Presenti anche diversi esponenti delle amministrazioni locali a partire dal sindaco Marco Scazzosi che ha fatto gli onori di casa, oltre a esponenti della politica locale e nazionale. Immancabile la presenza della 96enne Pinuccia Cognini della San Vincenzo che in 37 anni non è mai mancata una volta all’evento. A lei il ringraziamento particolare del presidente dell’associazione Riccardo Comerio.