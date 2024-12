Coppa Italia di A2, Futura Volley avanti con il brivido

Quando le partite sono da “dentro o fuori”, tutti vendono la pelle carissima. Se n’è accorta la Futura Volley Giovani che raggiunge con il brivido le semifinali di Coppa Italia di A2: per battere Macerata le bustocche hanno dovuto attendere il quinto set con tutte le incognite del caso. Tanto che le due squadre sono rimaste affiancate fino al 7-7 prima dello sprint finale lombardo.

La vittoria su Macerata spinge così Monza e compagne al penultimo turno della “coccarda”: l’8 gennaio prossimo la Futura disputerà la semifinale in trasferta, sul campo di San Giovanni in Marignano. Sull’altro lato del tabellone invece avanzano Trento e Offanengo che si affronteranno in casa della Itas.

Per avere la meglio sulla CBF Balducci, la squadra di Beltrami ha dovuto ricorrere a una prestazione corale da applausi. Ben quattro le giocatrici in doppia cifra con Enneking di nuovo MVP della serata (19 punti) seguita da un’eccellente Rebora (foto) a quota 16. Zanette e Orlandi hanno aggiunto 15 e 10 punti mentre una parte importante di merito va al muro: ben 12 mandati “a punto” con Landucci decisiva in questo fondamentale durante il tie-break.