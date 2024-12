Cosmetici naturali e biologici: che cosa sono e perché sceglierli

Il settore della bellezza, dei cosmetici e del beauty oggi vale la bellezza all’incirca 670 miliardi di dollari nel mondo, cifra destinata a salire poiché la cura della pelle riveste un ruolo fondamentale nella routine di numerose persone che, giustamente, cercano i migliori prodotti. Tutto ciò si traduce in una crescente ricerca di cosmetici naturali e biologici.

Che cosa sono i prodotti di bellezza bio e naturali

Un cosmetico si può definire biologico nel momento in cui rispetta determinati parametri. Infatti, non si può autoproclamarsi bio e naturale a spanne: si parla di creme naturali e biologiche per il viso solo quando sono formulate con ingredienti naturali provenienti da agricoltura biologica. In altri termini, sulla lista degli ingredienti non devono comparire sostanze di sintesi chimica come petrolati, siliconi o parabeni che possono dare reazioni avverse (rossori, irritazioni, allergie).

La crema per il viso bio può contenere al suo interno al massimo 5% di additivi sintetici. Vuol dire che il 95% degli ingredienti della crema idratante è naturale da agricoltura biologica, come attestato da un ente terzo grazie alle certificazioni riportate sul prodotto. Inoltre, la percentuale si abbassa a zero per quanto riguarda i coloranti sintetici.

Infine, il packaging deve essere riciclabile al 100% per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

Perché preferire creme biologiche e naturali: tutti i vantaggi

I benefici che si traggono nel preferire dei prodotti per la cura della pelle bio e naturali riguardano più aspetti differenti, sebbene ugualmente importanti.