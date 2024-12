Creme, maschere, trucchi: da Tigros tante idee regalo per un Natale in bellezza

Con gli sconti che è possibile maturare facendo la spesa da Tigros e utilizzando la nuova Tigros Christmas Card vale la pena guardare un po’ più a fondo tra gli scaffali del supermercato e sfruttare il più possibile ogni possibilità di risparmio. Ad esempio, lo sapevi che da Tigros puoi trovare tantissimi prodotti per la cura del corpo, del viso e dei capelli a prezzi davvero vantaggiosi?

Dai marchi famosi che tutti conosciamo ai prodotti biologici e di nicchia, qui ce n’è davvero per tutti i gusti!

Ecco un’idea originale per Natale: prepara un cesto o una scatola con questi piccoli tesori. Non serve spendere una fortuna per regalare coccole di qualità agli amici. Dopo una giornata piena di impegni, troveranno un momento di relax racchiuso in quel dono speciale.

Proviamo a suggerirvi qualche idea per “assemblare” un “pacchetto bellezza”: potrete togliere e aggiungere prodotti a seconda delle vostre esigenze, e del vostro portafogli, e il regalo è presto fatto, originale ed unico.

Partiamo dai capelli. Da Tigros trovate shampoo e balsamo delle marche più note, ma per un regalo coi “fiocchi” vi suggeriamo prodotti un po’ più esclusivi: ad esempio tutti i prodotti a base di Argan come il Balsamo ristrutturante Olio Argan di PHYTORELAX PROFESSIONAL. L’olio di Argan è un olio vegetale pregiato estratto dai semi dell’albero di Argan (Argania spinosa), una pianta che cresce principalmente in Marocco e in alcune zone limitrofe. È noto per le sue proprietà benefiche, sia nel campo cosmetico sia in quello alimentare, grazie alla sua ricchezza di nutrienti come vitamine, antiossidanti e acidi grassi essenziali. In questo caso aiuta a riparare i capelli danneggiati, prevenire le doppie punte e migliorarne la brillantezza. Se invece si preferisce un prodotto in crema Balsamo solido idratante Argan della BIOVENE

Ottimo come regalo per una ragazza che si affaccia al mondo del beauty, tutte le maschere per i capelli di Garnier, soprattutto quelle con il dolce aroma dei frutti esotici. Curiose e pratiche le maschere per capelli monodose della B MOOD. Anche questa casa di cosmesi propone creme alla banana, all’avocado e alla papaya.

E veniamo alla cura del viso: possiamo personalizzare il nostro dono come meglio vogliamo. Meglio ancora se conosciamo bene la destinataria: giovane o matura, con pelle normale o delicata. Moltissimi sono i prodotti per la skin care quotidiana. Ma se anche in questo caso vogliamo proporre qualcosa di diverso e uscire un po’ dalla marche più “commerciali” possiamo scegliere prodotti biologici senza glutine, senza lattosio, vegan. Per le prime rughe, perfetta è la Crema attiva bio lavanda de I PROVENZALI oppure la Crema anti-età giorno di AVENIL, un prodotto 100% all’avena made in Italy. Anche Garnier, l’Oreal e Clinians offrono un’ampia gamma di creme e prodotti per la cura del viso. Non mancano i prodotti ever green coma la più classi Cera di Cupra.

Per il contorno occhi le proposte di prodotti che contengo acido ialuronico sono davvero molte: interessante Laser X3 occhi l’OREAL REVITALIFT .

Un correttore che è anche anti rughe è Q10 Power cushion occhi light di NIVEA davvero una buona idea regalo perché combina l’effetto levigante con quello di un correttore. Uno stick da tenere sempre in borsetta.

Infine le maschere per il viso: sono molte le monodose con prezzi differenti. Se ne possono scegliere di tipi diversi così da arricchire il nostro dono natalizio: qui le trovate tutte.Ci sono maschere per pelli mature, stanche, maschere rimpolpanti, alla Vitamina C, al collagene. Ma non mancano le maschere per le giovanissime: ad esempio la Maschera unicorno di ANIMALZ.

In un pacco regalo “colmo di bellezza” non possono mancare i sieri: ve ne proponiamo alcuni. Q10 antirughe siero doppia azionedi NIVEA. Per le over 50 c’è Revitalift Fluid Vitamina C SP50 con alta protezione UVB + UVA de L’OREAL.

Per un trucco che non appesantisce e nutre anche la pelle non può mancare una crema B&B: conveniente quella di Garnier BBCREAM CLASSIC in versione media chiara o MEDIO SCURA. Per chiudere in bellezza cosa c’è di meglio di un bel bagno caldo o una doccia con un bagno schiuma dal più classico profumo natalizio? Ecco allora che non può mancare il bagno schiuma allo zenzero della PERLIER

Cos’è la Tigros Christmas Card 2024

A sconti fatti, straconviene è lo slogan usato da TIGROS per una innovativa campagna dedicata ai propri clienti. Si deve acquistare una card per poter usufruire degli sconti previsti e la proposta è davvero notevole.

Dal 1° al 24 dicembre, infatti, si può ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva. La Christmas Card è disponibile in tutti i supermercati TIGROS fino all’8 dicembre, al costo di 9,90 euro (riservata ai titolari di TIGROS Card).

DOVE TROVARE LA TIGROS CHRISTMAS CARD

La TIGROS Christmas Card può essere acquistata in tutti i punti vendita TIGROS dal 15 novembre all’8 dicembre 2024 al prezzo di 9,90€ esclusivamente dai possessori di TIGROS Card e TIGROS Carta Oro.

ABBINAMENTO CON LA TIGROS CARD

La TIGROS Christmas Card è una carta strettamente personale, non cedibile a terzi. Può essere acquistata una sola TIGROS Christmas Card per ogni TIGROS Card o Carta Oro a cui verrà abbinata in modo univoco. Non è possibile richiedere l’abbinamento della TIGROS Christmas Card ad una TIGROS Card o Carta Oro diversa da quella con cui è stato effettuato l’acquisto.

VALIDITÀ DELLA TIGROS CHRISTMAS CARD

La TIGROS Christmas Card è valida dal 1° al 24 dicembre per tutte le spese effettuate nei punti vendita TIGROS ad esclusione della spesa online (TIGROS @Casa e TIGROS Drive).

MATURAZIONE SCONTO

La TIGROS Christmas Card dà diritto ad uno sconto del 10% sul totale di ogni spesa effettuata nel periodo di validità, da usufruire su quella successiva (cash back). L’importo del cash back maturato in ogni spesa viene automaticamente scontato nella spesa successiva; esso è visibile sullo scontrino all’apposita voce “XMAS Card”.

Il valore dello sconto si matura sul totale dello scontrino, al netto di buoni sconto, cash back precedentemente maturati e utilizzati nello stesso scontrino, eventuali resi. Sono inoltre esclusi gli acquisti di: latte prima infanzia, gift card, Melaregalo, giornali, riviste, libri, ricariche telefoniche, cofanetti regalo, pellet, grandi elettrodomestici ed il pagamento bollettini.

La TIGROS Christmas Card non è cumulabile con altre convenzioni attive che verranno automaticamente escluse.

Gli importi maturati durante il periodo di validità della promozione potranno essere usufruiti fino al 31 dicembre 2024.

LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO

L’utilizzo della TIGROS Christmas Card è limitato alle spese destinate ad un normale consumo famigliare. Per tale motivo oltre i 2.000€ di spesa effettuati nel periodo di validità, non verrà più maturato alcun valore di sconto.

COME UTILIZZARE LA TIGROS CHRISTMAS CARD

Per maturare ed utilizzare il cash back occorre passare la banda magnetica della TIGROS Christmas Card sull’apposito lettore in cassa.

Con il servizio Cassa Self: premere il tasto “Xmas Card/Convenzioni” e passare la banda magnetica della TIGROS Christmas Card sull’apposito terminale.

Con i terminalini Spesa Veloce: è sufficiente usare la propria TIGROS Card per sganciare il terminale dall’apposito supporto. Il sistema riconoscerà automaticamente se è stata attivata la promozione sulla vostra TIGROS Card.

NOTE IMPORTANTI

L’importo maturato del cash back non può essere convertito in contanti o accreditato su una carta di credito.

In caso di smarrimento o furto la TIGROS Christmas Card non potrà essere rimborsata o sostituita.

La promozione è valida fino ad esaurimento delle TIGROS Christmas Card. Sono state prodotte 150 mila card.