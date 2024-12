Domenica 15 dicembre a Castellanza torna il Presepe Vivente

(foto di archivio)

Mentre da qualche giorno fa bella mostra di sè il presepe a grandezza naturale che il Gruppo Alpini di Castellanza ha allestito nel cortile della villa municipale, nel prossimo fine settimana e dopo alcuni anni di interruzione riprenderà grazie a Comitato Genitori Istituto Comprensivo Manzoni, Parrocchie e Oratori di Castellanza, Biblioteca Civica, Solidarietà Famigliare, Pro Loco, Sezione Alpini di Castellanza, Rione Ingiò, Rione Insù, Scuola d’Infanzia Luigi Pomini, Scuola d’Infanzia Cantoni, Centro Aiuto Vita e con il patrocinio della Città di Castellanza la tradizione del Presepe vivente.

“La bellezza di questa ripresa è stata la corale adesione delle diverse realtà e associazioni del territorio di Castellanza che si sono messe in gioco per rendere speciale il pomeriggio di domenica 15 dicembre – ha commentato don Jacopo Aprico, vicario della Comunità Pastorale dei Ss. Giulio e Bernardo e incaricato della Pastorale Giovanile -. Il Presepe vivente è un’occasione per rimettere al centro delle feste natalizie il mistero dell’incarnazione e per iniziare insieme il tempo della novena che conduce la Santo Natale“.”La ripresa di una tradizione bella e significativa come quella del Presepe vivente, che in questi giorni caratterizza la vita di molte città italiane, ci rende felici e riconoscenti verso quanti si sono impegnati per rendere l’evento di nuovo possibile – ha dichiarato Davide Tarlazzi, Assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza -. Grazie al lavoro di molti volontari e al contributo dei bambini e dei ragazzi uno dei parchi più belli della nostra città si trasformerà per qualche ora nello scenario in cui raccontare un evento che ha segnato la storia dell’umanità”. “Il nostro obiettivo è quello di aiutare la città a vivere le feste natalizie andando al cuore del significato del Natale. Il Presepe Vivente è sicuramente un ‘iniziativa che va in questa direzione: il presepe infatti è il simbolo per eccellenza del Natale e fa parte della nostra millenaria cultura che è importante salvaguardare per valorizzare esperienze unificanti in una società dove tutto è motivo di scontro” conclude il Vice Sindaco Reggente Cristina Borroni L’appuntamento è domenica 15 dicembre dalle ore 17.00 presso il Parco della LIUC (ingresso da via Dante Alighieri) dove verranno realizzate le scene fondamentali che rievocheranno la nascita di Gesù Bambino.