È pronto il progetto esecutivo per il New Bodio Open Air Museum

Nuovo passaggio per la realizzazione del "New Bodio Open Air Museum": la giunta, sotto la guida del sindaco Eleonora Paolelli, ha approvato il progetto esecutivo, finanziato con fondi del Pnrr, per un importo di circa 1,4 milioni di euro.

“Il Comune, in collaborazione con quello di Besano, interessato a progetti archeologici, ha partecipato al bando Pnrr per l’Attrattività dei borghi: l’importo totale erogato è di 2 milioni di euro, di cui due terzi spettano a Bodio. La complessità di questo progetto richiede l’intervento di esperti di diverse discipline che collaboreranno in sinergia. Ciò che rende quest’iniziativa così unica è la possibilità per il pubblico di approfondire in prima persona l’epoca del Neolitico che ha visto la costruzione del sito palatifficolo sito nel Comune di Bodio Lomnago”.

Il progetto è stato seguito in particolare dagli assessori Matteo Capuzzi, vicesindaco, e Giulio Macchi, responsabile dei Lavori pubblici.

“Questa iniziativa non solo arricchirà l’offerta culturale del museo, ma avrà anche un impatto significativo sull’educazione del pubblico, valorizzando inoltre il territorio e l’offerta culturale del nostro Comune. Per questo, grazie a visite guidate e laboratori interattivi, i visitatori potranno immergersi nella storia e comprendere meglio le tecniche costruttive e lo stile di vita delle antiche popolazioni”.

La visione del progetto “si basa sulla collaborazione tra archeologi, ingegneri, architetti del paesaggio e storici”, spiegano dal Comune. “Ogni professionista porterà le proprie competenze specifiche, lavorando insieme per ricreare un ambiente che sia non solo storico, ma anche sostenibile ed educativo. Una volta completato, il progetto si prevede che diventi un punto di riferimento per la comunità locale e un’attrazione per i turisti. Contribuirà a valorizzare il patrimonio storico e naturale del territorio, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente”.