Eurotek UYBA, a Novara serve un’impresa per centrare le finali di Coppa Italia

Una vittoria per tornare tra le grandi del volley italiano, una vittoria per tornare alle Finali di Coppa Italia, traguardo che manca dalla stagione 2021/22: è questo che cerca la Eurotek UYBA Busto Arsizio dalla sfida con la Igor Gorgonzola, valida per i quarti di finale della competizione iridata, domenica alle ore 18 sul taraflex di Novara. La squadra di coach Barbolini, reduce dalla prestazione sotto ritmo di giovedì a Bergamo, ha poco tempo per preparare la partita, ma il focus è chiaro: recuperare energie, consapevolezze e quell’adrenalina che è stata il fuoco per l’incredibile filotto di risultati positivi nel girone di andata di campionato.

Solo così Lualdi e compagne potranno provare l’impresa: già, perchè se è vero che nel precedente stagionale la UYBA seppe imporsi con autorità per 3-0, è altrettanto vero che Novara ha trovato ora continuità di gioco e risultati, nonostante alcune assenze pesanti ne condizionino ancora il percorso. Il team di Bernardi, che giovedì ha vinto sul campo di Pinerolo per 3-1, si dovrebbe presentare con Bosio al palleggio, in diagonale con Tolok, Bonifacio e Aleksic al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda, Fersino libero. Di contro Barbolini dovrebbe presentare il 6+1 con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero, anche se sulla diagonale principale Scola e Frosini possono rappresentare una valida alternativa sin dal primo minuto.

Come detto ci vorrà un’impresa, ma la Eurotek UYBA ci vuole provare, anche con il sostegno dei propri tifosi: sugli spalti del palazzetto piemontese saranno almeno 100 i tifosi di Busto Arsizio. Chi vince va alle Finali, in programma l’8 e 9 febbraio a Bologna.

Questo il pensiero di Benedetta Sartori: «Teniamo moltissimo a questa partita, per noi e per la società, che con una vittoria potrebbe tornare alle Finali di Coppa Italia che mancano da qualche anno. Vogliamo provare a riscattare subito la prova opaca di domenica a Bergamo e siamo cariche: non inganni la nostra vittoria per 3-0 in campionato su Novara, domenica per ottenere il successo al Pala Igor ci vorrà la migliore UYBA e una vera e propria impresa».

Start ore 18, streaming su Volleyball World Tv, ampi spazi sul social UYBA.

La guida alla partita

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Domenica 29 dicembre 2024 ore 18 – Pala Igor Novara

Igor Gorgonzola Novara: 3 Villani, 4 Bosio, 5 Bartolucci, 6 De Nardi (L), 8 Fersino (L2), 9 Alsmeier, 10 Ishikawa, 11 Mims, 12 Orthmann, 14 Aleksic, 15 Mazej, 16 Mazzaro, 17 Tolok, 24 Squarcini. All. Bernardi, 2° Baraldi.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini, 2° Lualdi

Streaming live su Volleyball World Tv

Social UYBA Volley: durante il match aggiornamenti del punteggio su tutti i canali

Il programma dei quarti di finale

Scandicci – Bergamo (domenica 29 ore 16)

Milano – Chieri (domenica 29 ore 17)

Novara – Busto Arsizio (domenica 29 ore 18)

Conegliano Vallefoglia (lunedì 30 ore 19)