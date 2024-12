Finanziamenti anticipati per quasi 7 milioni di euro a tre istituti professionali: c’è anche Aslam con Samarate e Malpensa

Regione Lombardia, tramite la società finanziaria Finlombarda, ha stanziato 6,8 milioni di euro come finanziamenti in anticipazione a tre istituti accreditati per l’istruzione e formazione professionale (IeFP). Questa misura permette di sostenere il sistema educativo e garantire continuità nelle attività formative, offrendo ai giovani competenze concrete e spendibili sul mercato del lavoro.

Gli istituti beneficiari sono realtà consolidate sul territorio: la Fondazione Monsignor Giulio Parmigiani di Valmadrera, che gestisce il Centro di Formazione Professionale ‘Aldo Moro’; ASLAM, presente con diverse sedi a Samarate, Magenta, Lentate sul Seveso, Malpensa e Milano, e attiva con le Fondazioni ITS Mobilita ITS Academy e Artwood Academy; e l’Associazione Formazione Giovanni Piamarta (AFGP), con centri a Brescia, Remedello e Milano.

L’iniziativa è destinata agli enti accreditati destinatari del Budget Duale IeFP 2024/2025 concesso da Regione Lombardia. Grazie ai finanziamenti in anticipazione, questi enti possono disporre di liquidità immediata per affrontare le spese operative senza attendere l’erogazione effettiva dei fondi. Inoltre, Regione Lombardia fornisce anche contributi in conto interessi, riducendo così gli oneri finanziari a carico degli istituti beneficiari.

“La filiera della formazione professionale lombarda all’interno del sistema duale – ha dichiarato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – offre l’opportunità di acquisire nuove competenze e specializzazioni attraverso un percorso modulare, completo, di qualità e collegato al sistema delle imprese. Siamo lieti di poter sostenere finanziariamente quella che rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale e una risorsa strategica per il futuro lavorativo dei nostri giovani”.

Cosa sono i finanziamenti in anticipazione?

Si tratta di prestiti a breve termine che permettono agli enti di disporre subito dei fondi necessari per le loro attività, coprendo temporanei squilibri di cassa in attesa di ricevere le risorse effettive. In pratica, è un modo per garantire la continuità operativa, evitando che ritardi nei pagamenti possano bloccare le attività formative o compromettere l’organizzazione didattica.