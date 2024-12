Gli scout, la ciclistica, il motociclista e il politico: ecco i premi “Due Galli” della città di Gallarate

Nell’aula consiliare di Gallarate si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze civiche, nella data del 19 dicembre, il giorno in cui nel 1860 Gallarate fu elevata a città.

La cerimonia è stata introdotta e seguita da una esibizione del coro del Conservatorio Puccini.

Le quattro targhe dei “Due galli”

Società Ciclistica Crennese

Nel 100° anniversario della fondazione, per la continua promozione della pratica sportiva e per aver dato lustro a Gallarate in contesti nazionali e mondiali.

Società storica che, oltre al vanto di trofei conquistati e importanti momenti di prestigio, ha fatto appassionare tantissimi giovani al mondo delle due ruote.

”È come ricevere una staffetta da chi mi ha preceduto in questi cento anni – ha commentato il presidente Danilo Barban – una staffetta che consegnerò a chi seguirà nei prossimi cento anni”.

Gruppo Scout Gallarate 1 (AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)

Nel 100° anniversario della fondazione, per il costante impegno nell’educazione attraverso il metodo scout, mettendo al centro i giovani e i loro bisogni educativi ed offrendo loro opportunità di protagonismo e possibilità di azioni sul territorio.

Perché il metodo scout da 100 anni accompagna tanti bambini e giovani gallaratesi in un cammino di crescita, costituendo un importante luogo educativo prima ancora che occasione di divertimento e di attività all’aria aperta.

“È stato un anno in cui davvero ci siamo sentiti in consonanza con la città e questo ci dà la forza di andare avanti nell’opera educativa”.

Filippo Rovelli

Giovane motociclista gallaratese che ha rinunciato al titolo di campione italiano in favore del compianto collega Luca Salvadori, atto di straordinaria sportività e rispetto apprezzato in tutto il mondo del motociclismo, facendo di lui uno straordinario esempio di grandi valori sportivi e umani.

”Dedico questo premio a Luca Salvadori, che era un mio grande amico”. Dopo la scomparsa di Salvadori, Rovelli ha volontariamente lasciato il titolo del campionato motociclistico per farlo vincere all’amico che non c’era più.



Giuseppe De Bernardi Martignoni (alla memoria)

Riconosciuto dalla città tutta e dalle forze politiche in maniera trasversale come uomo di riferimento per il territorio. Sempre al servizio della città, portando avanti le istanze cittadine in qualsiasi livello dell’amministrazione.

“Questo riconoscimento di orgoglio, sapere che il suo impegno e la sua dedizione alla città continuano ad essere ricordati ci onora” ha commentato la figlia Giulia.

Le nove pergamene

Ahmad Altahan

Imprenditore kuwaitiano che nel corso di oltre 20 anni di attività in Italia ha stabilito un significativo legame con Gallarate, supportando la città nei momenti difficili del Covid attraverso la donazione di mascherine e sanificatori. Sue sono diverse opere filantropiche destinate ai giovani gallaratesi.

Gianenrico Bonetti

Volontario Caritas della prima ora, conosciutissimo in città per il suo costante impegno nel sociale in svariati ambiti. Uomo dall’incondizionata disponibilità e dal grande cuore.

Anna Rosa Callone

Cittadina che, con grande dedizione, si prende cura del suo quartiere abbellendolo con fiori e piante e mantenendolo pulito e curato, rappresentando un messaggio potente di comunità e responsabilità.

Asia Di Maio

Campionessa italiana 1^ classificata cat. 46 kg nei campionati italiani di Taekwondo.

Giuseppe Imperiale

Promotore e motore della manifestazione “Contrada del Broeud”, incarna lo spirito dei contradaioli vecchio stampo e ha sempre creduto nei valori religiosi folcloristici della manifestazione.

Merceria Montagna

Storica merceria attiva per oltre un secolo, simbolo della tradizione artigianale e del lavoro fatto con passione, che ha saputo adattarsi ai cambiamenti dei tempi pur rimanendo fedele alla propria identità.

Ditta Andrea Pozzi

Per i 50 anni di attività continuativa in città, al servizio dei clienti per quanto riguarda macchine, mobili e forniture per l’ufficio.

Luido Moroni (alla memoria)

Per oltre 25 anni volontario assiduo in Croce Rossa, ricoprendo varie cariche. Punto di riferimento per tutti i volontari con la sua maturità e saggezza nel prestare soccorso e nella guida delle ambulanze, sempre presente e vicino alle esigenze del Comitato.ù

Uomo esemplare che si è speso per gli altri durante la sua vita sociale e professionale. Ha fondato e fatto crescere una importante realtà assicurativa/finanziaria conosciuta e apprezzata in tutta la città. Il suo altruismo e la sua passione per il sociale sfociano nell’adesione alla Croce Rossa e al Club Lions Gallarate Seprio, ricoprendo varie mansioni e cariche nel corso degli anni.

Dario Terreni (alla memoria)

Per i chiari meriti personali e per il grande impegno profuso a servizio della città.