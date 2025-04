Esce di strada e abbatte un palo tra Cassano e Gallarate

Incidente stradale in via Ristori, tra il rione Cedrate di Gallarate e Cassano Magnago: il guidatore di un’auto, per ragioni da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, che ha abbattuto palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa di Gallarate: è stato soccorso un uomo di 57 anni. Per fortuna non ha riportato ferite gravi: è stato medicato sul posto.

Gravissime invece le ripercussioni alla viabilità: la strada è stata chiusa al traffico sia lato Gallarate che lato Cassano Magnago.