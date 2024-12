Grave scontro tra auto e moto, paralizzata la via Quintino sella a Busto Arsizio

Un grave incidente stradale tra un’automobile e una moto ha provocato, nel pomeriggio di oggi, notevoli disagi al traffico in via Quintino Sella, una delle strade centrali di Busto Arsizio. L’allarme è scattato alle 15:50 nei pressi di viale Trentino e via Cadore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale per gestire l’emergenza e i rilievi del caso.

Dalle prime informazioni, una donna di 48 anni è rimasta coinvolta nello scontro e soccorsa in codice giallo. Due mezzi di soccorso sono stati inviati sul luogo dell’incidente: un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’auto medica avanzata. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Busto Arsizio.

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di via Quintino Sella. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori congestioni.